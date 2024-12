- Karácsony Gergely a notórius gyorshajtók autóinak elkobzását szorgalmazza

Karácsony Gergely;gyorshajtás;sebességmérés;közlekedésbiztonság;

2024-12-13 17:02:00 CET

„Nagyjából egy hónapja működnek a Fővárosi Önkormányzat által kihelyezett sebességmérő kamerák, és ezek sajnos azt mutatják, hogy bizony rendszeresen előfordul Budapest útjain az, hogy valakik a megengedett sebességkorlát két vagy háromszorosát is elérik” - közölte egy péntek délután közzétett videójában Budapest főpolgármestere.

Karácsony Gergely azt hangoztatta, ezeknek a gyorshajtóknak nem visszatartó tényező az, hogy más emberek életét is veszélyeztetik, és valószínűleg a pénzbírságok sem különösebben érdeklik őket. „Éppen ezért azt javaslom a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy tegyen javaslatot a kormánynak arra nézve, hogy osztrák mintára a sebességhatárok ilyen súlyos túllépése esetén sokkal szigorúbb szankciók legyenek” - fogalmazott.

Ausztriában ha valakit többször is gyorshajtáson kapnak, akkor akár az autóját is elkobozhatják. „Azt a célt tűztük ki Budapesten, hogy senkinek ne kelljen meghalnia más közlekedők felelőtlensége miatt. És igenis vannak olyan európai városok, ahol ezt a célt nemcsak kitűzték, de el is érték. (...) Büntessük sokkal szigorúbban a mások életét veszélyeztető gyorshajtókat” - zárta nyilatkozatát Karácsony Gergely. A városvezető egy kommentben jelezte, hogy az új sebességmérő kamerák közel ötvenháromezer gyorshajtót mértek be egy hónap alatt.

A legkirívóbb eset a IX. kerületben, az Üllői úton történt, ahol 50-es táblánál 158 km/órával száguldott egy autós – ezért ma 468 ezer forint közigazgatási bírság jár. Az Árpád hídon 140, 143 és 149 km/órával mérték be a rekorder szabályszegőket, amiért fejenként 140 ezer forint a közigazgatási bírság. A III. kerület, Szentendrei úton 50 helyett 147 km/órával, a XIII. kerületben, a Váci úton 134 km/órával, a XIX. kerületben, aFerihegyi repülőtérre vezető úton 135 km/órával, míg a 6-os főút XXII. kerületi szakaszán 60 km/óra helyett 153 km/h sebességgel száguldoztak egyesek.

A főpolgármester előterjesztéséről szerdán hoz döntést a Fővárosi Közgyűlés.