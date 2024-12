- Állatkínzótelepként működött a gyömrői kutyamenhely, de az illetékesek csak azután léptek, hogy cikk született a borzalmakról

Btk.;állatkínzás;kutyamenhely;Gyömrő;borzalmak;Ovádi Péter;

2024-12-13 16:18:00 CET

Felülvizsgáljuk a jelenlegi szabályozást, és javasolni fogom azt a jogszabály-módosítást, miszerint szigorúbban legyen büntetendő az állatkínzás, amennyiben azt állatmenhelyen vagy ebrendészeti telepen követik el – idézte a hvg.hu Ovádi Péter Facebook-posztját azután, hogy a portál borzasztó állapotokról számolt be a gyömrői Kutyamenstvár nevű menhelyen zajló „sintérbizniszről”. Megdöbbentő fotókkal is ábrázolták a szerencsétlen állatok szenvedését, s arról is írtak, hogy a kutyákat a működtető alapítvány azért tartja elfogadhatatlan körülmények között, hogy minél kisebb ráfordítással begyűjtse az önkormányzati támogatást és az szja civil szervezeteknek utal egy százalékát.

A hvg.hu Sintérbiznisz: patkányok rágják az éhező kutyákat egy közismert menhelyen című tényfeltáró cikke brutálisan mutatja be, hogy mi is zajlik a főváros melletti településen található valóságos állatkínzótelepen. – Betegek, éhesek és még elég vizet sem kapnak a kutyák és a macskák a gyömrői Kutyamentsvár menhelyen, ahol szó szerint egymást ölik az állatok a zsúfolt kennelekben – írták, hozzátéve: a hatóság tudott arról, hogy a látogatókat is fogadó menhelyen az állatok többségének még veszettség elleni oltása sincs.

A lapnak fotói vannak a menhelyen szemét közé rakott, halott kölyökkutyákról, kukacokkal borított testű és saját ürülékükben kínlódó állatokról, de a menhely vezetője azokat beállított felvételeknek nevezte, az állapotok ellenn fellépő egyik civil állatvédőt pedig kioktatta: „ha egy állatból nem áll ki a kapa vagy a kasza, úgysem vonnak senkit felelősségre állatkínzásért”. A cikk naturális beszámolójában szerepel széttépet fejű németjuhász, napon parkoló teherautóba zárt, saját hányásában elpusztult állat, kánikulában szomjaztatott, penészes étellel etett, tucatnyi patkánnyal összezárt, valamint „eltűnt” vagyis szándékosan megölt ebek. Az előírásokkal szemben a kutyákat nem tartották nyilván, nehogy chipet kapjanak, és követhetők legyenek. Az ott lévő macskákat pedig kutyaszámba sem vették, nem csoda, hogy sokan közülök elpusztultak.

A fideszes országgyűlési képviselői mandátummal is rendelkező Ovádi Péter kormánybiztos azt is közölte: „Megkeresésemre a nyomozó hatóság megerősítette, hogy büntetőeljárás van folyamatban a Gyömrői Kutyamentsvár Állatmenhelyen történt állatkínzások miatt, amit az ügyészség is kiemelten felügyel. Egy állatkínzó sem úszhatja meg szörnyű tettét, pontosan ezért is szigorítottuk a Büntető Törvénykönyvet 2021-ben. Komoly felelősseggel tartozik, aki állatot bántalmaz!” A portál megjegyezte, korábban egy önkéntes állatvédő is nyomozást kezdeményezett az ügyben, különösebb eredmény nélkül, sőt Ovádit személyesen is kereste, a birtokában lévő fotókkal bizonyítékokkal, szintén sikertelenül.