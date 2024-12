- Szijjártó Péter bejelentette, hogy nem találtak robbanószerkezetet a párizsi magyar nagykövetségen, néhány kérdésre azonban nem válaszolt

Magyarország;Franciaország;nagykövetség;

2024-12-15 12:03:00 CET

Nem találtak robbanószerkezetet Magyarország párizsi nagykövetségén, amelynek a munkatársai visszatérhettek az épületbe és folytathatták a munkát.– jelentette be Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Mint megírtuk, Szijjártó Péter szombaton egy Facebook-posztban jelentette be, hogy egy szomszéd országhoz köthető e-mail-címről küldött levélben megfenyegették a párizsi magyar nagykövetséget. Mivel ehhez mellékelték házi készítésű robbanószerkezetek képét is, a francia hatóságok az épületet két bombakereső kutyával kutatták át. A tárcavezető most azt mondta, „az egyik Magyarországgal szomszédos országból indított” e-mailről a párizsi kollégái azonnal értesítették a KKM biztonsági központját, a francia hatóságok nagyon szakszerűen, gyorsan, megfelelő technológiával szálltak ki a helyszínre. Robbanószerkezetet végül nem találtak, így a munkatársak visszatérhettek a nagykövetségre és folytathatták a munkát. A biztonsággal kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megerősítették.

Szijjártó Péter az egészet úgy értékelte, „különösen veszélyes helyzetben van ma a világ”, számos pontján fegyveres konfliktusok zajlanak, terrortámadások történnek, terrorszervezetek hajtanak végre puccskísérleteket, ilyen helyzetben minden ilyen fenyegetést komolyan kell venni. Ezt is tettük, mert a munkatársaink épsége, egészsége, élete a legfontosabb a számunkra" - hangoztatta.

Szijjártó Péter bejelentése több kérdést is megválaszolatlanul hagy. Azután, hogy a tárcavezető szombaton a nyilvánosság elé állt a párizsi magyar nagykövetséget érő fenyegetéssel, felvilágosítást kérve a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz fordultunk az ügyben, amelynek sajtóosztálya vasárnap délelőtt érdemi válasz helyett azzal az MTI-hírrel válaszolt, amely Szijjártó Péter rádióinterjújáról szól a következő címmel: Szijjártó Péter: Magyarországnál kevesen tettek többet az orosz-ukrán konfliktus békés rendezéséért.

Ehhez képest ami a párizsi magyar nagykövetséget érő fenyegetést illeti, a Népszava a következőkre volt kíváncsi:

Hány nagykövetségi alkalmazott kapta meg a Szijjártó Péter által említett fenyegető e-mailt?

Melyik az a szomszéd ország, amely az e-mail-címhez köthető?

Mi szerepel a fenyegetés szövegében?

Ki döntött arról, hogy a kutatás miatt beengedik a francia hatóság képviselőit a magyar nagykövetség épületébe, és ki engedte be őket?