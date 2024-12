- A kaposvári püspök bocsánatot kért azoktól, akiket katolikus egyházi személy bántalmazott

katolikus egyház;püspök;bocsánatkérés;Varga László;

2024-12-15 15:28:00 CET

Hétfőn számoltunk be róla, hogy Marton Zsolt váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke körlevélben bocsánatot kért azoktól, akiket az egyház szolgálattevői részéről valamilyen bántalmazás ért. Most Varga László kaposvári püspök is megtette ugyanezt.

A Magyar Kurír által közzétett felhívásban Varga László azt írta: „A Ferenc pápa által meghirdetett Szentévhez kapcsolódva, Egyházunk iránti szeretettől vezetve és a megújulásában bízva, imádságra és böjtre hívom testvéreimet a szexuális vagy bármilyen visszaélések áldozataiért, és egyben együttérző szívvel kérek bocsánatot Istentől, a gyermekektől és a fiataloktól, akiket bántalmazás ért egyházi személyek részéről.”

A kezdeményezés lényege, hogy havi egy szabadon választott napon a résztvevők szigorú böjtöt tartanak, azaz csak kenyeret és vizet fogyasztanak, emellett egy órát szentségimádással, szemlélődő imádsággal, vagy szentírásolvasással töltenek, az egyház megtisztulásáért fohászkodva, továbbá „a kölcsönös figyelem, a tisztelet és a szolidaritás kultúrájának növekedéséért az Egyházban és a világban”.

„Imádkozzunk mindazokért, akik egyházi személyektől vagy saját családtagjaiktól, a munkahelyeken vagy más intézményekben verbális vagy fizikai módon visszaéléseket szenvedtek el! Imádkozzunk a gyógyulásukért és azért, hogy képesek legyenek kiengesztelődni Istennel és bántalmazóikkal, és megtalálják helyüket az Egyház szeretetközösségében! Imádkozzunk azokért is, akik ezeket a bűnöket elkövették, hogy bűnbánatot tartva, megtérve megtapasztalhassák Isten irgalmas szeretetét!” - fogalmazott a kaposvári megyéspüspök.

A felhíváshoz névvel és elérhetőséggel is csatlakozni lehet, egyénileg és közösségileg is az Ima és böjt honlapon, ami lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők megoszthassák egymással tapasztalataikat - tájékoztatott.

Az utóbbi hónapokban több, a magyar katolikus egyház egyes papjait érintő szexbotrány, illetve pedofilbotrány is kiborult. Bese Gergő melegorgiái, Hatházi Róbert és R. Gábor pedofilügyei után legutóbb Pajor András zuglói plébánosról derült ki, hogy fiatal fiúkat zaklatott. A katolikus egyház mindegyik érintett papot eltiltotta egyházi tevékenységének gyakorlásától. Az ügyekben egyébként sajátos egybeesés, hogy mindegyik érintett pap meglehetősen közel állt a NER-hez.