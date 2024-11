- „Nem tussoltam el egy pedofilügyet sem” - A kalocsa-kecskeméti érsek sajnálja és szégyelli az ilyen esetek előfordulását

pedofília;Bábel Balázs;Bese Gergő;Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye;

2024-11-15 14:12:00 CET

Ha Bese Gergő úgymond közpap lett volna egy faluban, aligha derül ki róla bármi. Vagy ha kiderül és fel is függesztjük, akkor sincs belőle nagyobb botrány. Bese Gergő exponálta magát politikai területen, megnyilvánult közéleti kérdésekben, elment megszentelni a Karmelita kolostort - jelentette ki a Válasz Online-nak adott nyilatkozatában a kalocsa-kecskeméti érsek.

Bábel Balázs kifejtette, ha valakit országos tényezővé emelnek, akkor botlásai is országos jelentőségűvé válnak, amin pedig kapva kapott a sajtó. Miután pedig mindenki láthatta, hogy még Bese Gergő sem szent és sérthetetlen, jöttek újabb és újabb bejelentések, mi meg ilyenkor eljárunk, ez a dolgunk - mondta. Mint mondta,

arról egyáltalán nem tudott, hogy Bese Gergő elvégezte a Megafon képzését, emlékeztetve, hogy a katolikus egyház a második vatikáni zsinat óta tiltja, hogy valaki pap létére politikus legyen.

A lényeg, hogy szerintem egy pap ma is kifejezheti világnézetét, lehet pozitív vagy negatív véleménye a kormányról vagy az ellenzékről, de a direkt pártpolitizálás – pláne fizetésért – már nem fér bele. Az pedig különösen nem, hogy közbotrányt okozzon - fűzte hozzá.

Bábel Balázs szerint nem mindegy, hogy egyszeri, megbánt bűnről van szó, vagy olyan megbotránkozást kiváltó orgiákról és állandósult életviteli problémákról, amelyek súlyosabb következményeket vonhatnak maguk után. Az utóbbi esetekben szankciókat alkalmazhatunk a papokkal szemben, ahogyan ez például Bese Gergő és mások esetében is történt. Ha pedig pedofília gyanúja merül fel, Ferenc pápa 2019-es útmutatásának megfelelően minden ilyen esetet jelentünk a világi hatóságoknak - fűzte hozzá. A pedofília nem csupán „peccatum” (vétek) vagy „culpa” (hiba), hanem „crimen” (bűncselekmény). A modern médiavilágban könnyebben alakulhatnak ki botrányok, de ha ezeknek valós alapjuk van, az egyház hitelessége érdekében cselekednünk kell. Ugyanakkor hitünk szerint minden bűnre van bocsánat Isten előtt – legyen szó abortuszról, pedofíliáról, bármilyen szexuális visszaélésről vagy más szörnyűségekről. Gondoljunk csak a jobb lator történetére. Kivételt egyedül az jelenti, ha valaki megátalkodottságában kizárja a javulás lehetőségét, vagy a Szentlélek elleni bűnt követi el, amelyre nincs feloldozás. Hangsúlyozta, Bese Gergő felfüggesztése az egész világon érvényes, amit nem tervez visszavonni, a kalolcsa-kecskeméti egyházmegyébe bizonyosan nem térhet vissza.

Közéletünk egyre kevésbé tolerálja a szexuális visszaélésekről szóló eseteket, de hasonlóképpen elutasítja a szimpla álszentséget is. Ferenc pápa tavaly világosan kifejezte, hogy határozottan ellene van a kétszínűségnek, különösen azok esetében, akik tekintélyszerepet töltenek be - mondta. A pedofilügyekkel kapcsolatban pedig azt mondta, eddig sem tussolt el semmit és a jövőben sem fog. A pedofília nagyon megráz, szégyellem, hogy ilyenek megtörténnek; sajnálom a gyerekeket, az áldozatokat. Volt, akivel találkoztam, és mindig igyekszünk szakmai segítséget is adni nekik - magyarázta az érsek. Nyomatékosította, hogy ő a saját egyházmegyéje felett rendelkezik és igyekszik minden bejelentést komolyan venni, szükség esetén pedig határozottan fellépni. Természetesen a püspökkari konferencián is előkerülhet ez a téma, de előre nem tudok semmit megelőlegezni. Ugyanakkor szeretném tisztázni, hogy bár a közbeszédben szinte mindig homoszexuális ügyekről van szó, a katolikus egyház a papság körében a tartós heteroszexuális kapcsolatot és az együttélést sem tolerálja.