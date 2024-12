- Karácsonyi seregszemle a Bartók Béla úton

művészeti vásár;Resident Art Budapest Galéria;

2024-12-16 09:05:00 CET

Közel hatvan képzőművész mintegy százötven alkotása böngészhető december 21-ig a Resident Art galéria falain és online katalógusában az Allegro Barbaro nevű karácsonyi vásáron. A kiállítóteret viszont ne a korábbi helyén, a nyolcadik kerületben, hanem Újbudán, a 39. szám alatt keressük. – Nyár végén költöztünk a Bartók-negyedbe, ahol az elmúlt pár évben kulturális főutca született galériákkal, kávézókkal és éttermekkel. Régi álmunk volt, hogy ide jöjjünk, és sikerült is felújítanunk egy volt szoláriumot, ami ráadásul egy utcafrontos ingatlan – mondta lapunknak Schneller János művészettörténész, aki kollégájával, Bánki Ákos képzőművésszel vezeti a kilencven négyzetméteres galériát, és indította el a vásárt hét éve.

És ha már Bartók Béla út: a mostani vásár nem hiába kapta az Allegro Barbaro címet, így utalva Bartók híres, 1911-ben született virtuóz zongoradarabjára, illetve arra, hogy az idei mustrán is izgalmas és változatos felhozatalra számíthatunk. Egyrészt láthatunk figurális és absztrakt műveket, ahogy a képek között szerepelnek urbánus és politikai témájú, valamint hiperrealista, organikus, szürreális és groteszk stílusú munkák is. A válogatásban találunk már befutott neveket, mint drMáriást, Verebics Ágnest és Verebics Katalint, illetve a galéria körébe tartozó középgenerációs művészeket, mint Kaszás Konrádot, Ronga Esztert és Stark Attilát, továbbá a legfiatalabb, nemrég diplomázott alkotókat is. – Szeretünk új, pályakezdő művészeket felfedezni az Instagramon és művészeti karokon, mivel nekünk is izgalmas, hogy miként reagálnak rájuk a műgyűjtők, a műkedvelők és a piac – mondja Schneller. A galerista szerint a vásár egyben seregszemle is, hiszen az alkotók legfrissebb vagy az elmúlt években készült műveit láthatjuk, így szubjektív keresztmetszetet kaphatunk a kortárs magyar művészet jelenlegi állapotáról.

Infó: RAF 2024 – Allegro Barbaro, Resident Art galéria (Budapest, 11. kerület, Bartók Béla út 39.).