- Republikon: hat százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt a biztos szavazó pártválasztóknál

2024-12-16 13:24:00 CET

Decemberben a Tisza Párt megelőzte a Fidesz-KDNP-t: Magyar Péter pártjának támogatottsága a teljes népességben 27 százalék, míg a kormánypártoké 25 százalék. A biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza előnye ennél is nagyobb, hat százalékpontos - derül ki a Republikon Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

A Republikonnál az előző hónapban még a Fidesz-KDNP vezetett két százalékponttal, azonban decemberben fordult a kocka: a kormánypártok támogatottsága visszaesett 1 százalékponttal, míg a Tisza 3 pontot erősödött. A pártválasztók körében három százalékponttal vezet a Tisza, 35 százalék a támogatottsága a Fidesz-KDNP 32 százalékával szemben. Ha a választási részvételre is szűrünk, most először nem a fideszesek a legaktívabbak:

a biztos szavazó szavazó pártválasztók körében a Tisza 37, míg a Fidesz-KDNP 31 százalékon áll. Vagyis erre szűkítve Magyar Péter pártjának előnye még jelentősebb, 6 százalékpont.

Az eredmények alapján a harmadik legerősebb párt a Mi Hazánk, a párt támogatottsága a teljes népességben 6 százalék, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók körében 8 százalék. A DK negyedik helyen áll, október óta változatlan a támogatottsága: a teljes népesség 5, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 7-7 százaléka szavazna a pártra.

A felmérés szerint az MKKP is bejutna a parlamentbe, miután a teljes népesség 4, a pártválasztók 5, a biztos szavazó pártválasztók körében szintén 5 százalék a támogatottságuk. A Republikon szerint amennyiben a Fidesz-KDNP szövetségre lépne a Mi Hazánkkal, az MKKP akár szűk parlamenti többséget adhatna velük szemben a Tiszának.

A közvélemény-kutatás szerint a Momentum éppen nem jutna be a parlamentbe, és az MSZP az utolsó egy százalék fölötti párt. A Republikon felmérése szerint a bizonytalanok aránya csökkent az elmúlt hónapban, 29-ről 24 százalékra, és ezek a választók alapvetően a Tiszához gravitáltak.

A kormányközeli Nézőpont Intézet is hétfőn osztotta meg pártpreferencia-kutatásának eredményeit. A közvélemény-kutató legvalószínűbb listás választási eredménybecslése alapján most vasárnap a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza 37 százalékát szerezné meg. A felmérés szerint a Fidesz ismételt győzelme nem lenne kérdéses, azonban nem szereznének kétharmadot a kormánypártok, ráadásul ők is a Tisza erősödését mérik.