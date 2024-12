- Árad a Tisza a Nézőpontnál is, de azért így is simán nyerne a Fidesz

Fidesz;Nézőpont Intézet;közvélemény-kutatás;pártpreferencia;TISZA Párt;

2024-12-16 10:24:00 CET

A Nézőpont Intézet legvalószínűbb listás választási eredménybecslése alapján most vasárnap a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza 37 százalékát szerezné meg - közölte hétfői közleményében a közvéleménykutató.

E szerint a modellezést az új választókerületek alapján végezték, s ennek eredményeképpen egy hárompárti parlament jönne létre. A Fidesz ismételt győzelme sem lenne kérdéses: az összes mandátum 61 százalékát kapnák meg újra a kormánypártok.

Magyarország népességének (mintegy 7,67 millió fő) 38 százaléka, azaz körülbelül 2,9 millió ember szimpatizál a Fidesszel, míg 25 százaléka, vagyis nagyjából 1,9 millió fő támogatja a Tisza Pártot. Ez az adat megegyezik az előző hónapban mért eredményekkel. A választáson való részvételüket biztosra ígérő, aktív választópolgárok aránya a választásra jogosultak 73 százalékát teszi ki, ami 5,6 millió főt jelent. Ez az arány összhangban áll az elmúlt évek országgyűlési választásain tapasztalt részvételi trendekkel.

A Nézőpont Intézet az aktív szavazók bázisán végzett kutatásai során nemcsak a bevallott pártpreferenciát vizsgálja, hanem statisztikai módszerekkel elemzi a bizonytalan és rejtőzködő szavazók körében beazonosítható preferenciákat is. Ennek eredményeként állítják össze a legvalószínűbb listás eredmény becslését. Ezzel szemben más intézetek közleményei általában csak a bevallott pártpreferenciákat tüntetik fel. Így kutatásaikból kimarad az aktív választók azon csoportja, amely nem nyilatkozik pártpreferenciájáról – ez a réteg akár a teljes választói bázis 15-20 százalékát is kiteheti. A Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye 47 százalék, amely körülbelül 2,6 millió szavazót jelentene, míg a Tisza Párt 37 százalékon állna, 2,1 millió szavazóval. A Demokratikus Koalíció (DK) listája 5 százalékot érne el egy most vasárnapi választáson. Az összes többi párt - köztük a Mi Hazánk (4 százalék) és a Kétfarkú Kutya Párt (3 százalék) - a parlamenti küszöb alatt maradna.

A mandátumbecslés szerint a Fidesz 74 egyéni választókerületben győzne, és összesen 121 képviselői helyet szerezne, amely az összes mandátum 61 százalékát jelenti. A Tisza Párt elsősorban Budapesten, Pest vármegye választókerületeinek felében, valamint több vármegyeszékhelyen érne el sikereket, összesen 32 egyéni választókerületben győzve. Ezzel 71 mandátumot szerezne, amely az összes mandátum 36 százaléka. A Demokratikus Koalíció további 6 mandátumot kapna, míg a német nemzetiségi lista 1 képviselői helyet nyerhetne.

A felmérés szerint a polarizáció november óta tovább nőtt, aminek a Fidesz (+1 százalékpont) és a Tisza Párt (+3 százalékpont) is haszonélvezője. Ennek ellenére a két párt közti különbség továbbra is jelentős, 10 százalékpontos. Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője, annak ellenére képes fenntartani hívei körében a győzelem mítoszát, hogy sorra elkerüli az időközi választásokat - vélekedik a Nézőpont Intézet.

Az összegzést azzal zárják, hogy bár sok van még hátra a választásokig, ám a fenti adatok alapján kijelenthető, hogy egy most vasárnap tartott választáson a Fidesz győzelme biztosra vehető lenne.

A kutatás arra nem tér ki, hogy az eredményeken látszódnak-e már Magyar Péter és Menczer Tamás pécsi összecsapásának hatásai.