- Óriási teherautó-forgalom zúdulhatna Budapestre januártól, de a főváros és a kormány ritka összhangja gátat szabhat ennek

kormány;Budapest;főváros;kamionstop;alku;autóbehajtási díj;

2024-12-17 05:55:00 CET

A fideszes Sára Botond főispán megfúrta, majd a Kúria júniusban elmeszelte a fővárosi önkormányzat teherautók forgalmát szabályozó rendeletét, megtiltva a behajtási díj szedését a teherautósoktól. Így 2025. január elsejétől a fizetős M0-s körgyűrű helyett az ingyenesen átjárható Budapesten zúdulhattak volna át a kamionok. Ám egy váratlan fordulattal a parlament törvényalkotási bizottsága egy módosítót nyújtott be Lázár János közlekedési tárgyú törvényjavaslatához, amely sürgősséggel az Országgyűlés elé kerül. A képviselők már ma szavaznak is az indítványról. Ha elfogadják, akkor a városvezetés szintén benyújt egy módosítót a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére. Ha ott is átmegy, akkor a teherautósoknak továbbra is fizetniük kell a Budapesten való áthajtásért.

A törvényalkotási bizottság módosító javaslata értelmében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény egy új passzussal egészül ki. Ez lehetővé teszi a helyi önkormányzatoknak, hogy saját területükön hozzájárulási díj megfizetéséhez kössék az adott területen megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassú járművek behajtását a korlátozott forgalmú övezetbe. A behajtási hozzájárulás kiadása érdekében regisztrációs és a behajtási díjakat szedhetnek. Ezek megfizetésének módját, a díjmentességre jogosultak körét, valamint a díjkedvezményeket a helyi önkormányzat képviselő-testülete – a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés – rendeletben állapíthatja meg. Az így befolyt díjak pedig a helyi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat bevételét képezik.

A fenti kurta – a fővárosnak kedvező, így rendkívül ritka – passzus legkevesebb 1,7-1,8 milliárd forint bevételhez juttathatja évente a fővárosi önkormányzatot.

Budapesten a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábbi tájékoztatása szerint évente mintegy negyedmillió közútkezelői hozzájárulást igényelnek a tehergépkocsik üzemeltetői. Ez a szám évről évre növekvő tendenciát mutat. A regisztrációs költség jelenlegi egyszeri nettó 3000 forint (online ügyintézés esetén 2000 forint) járművenként. A behajtási díj összegét az övezeti korlátozásban érvényes korlátot meghaladó súlytöbbletre, megkezdett tonnánként számítják. A túlsúlyos, túlméretes járművek közlekedését évente 1200 alkalommal ellenőrizték a Budapest Közút Zrt. munkatársai tengelysúlyméréssel. A díjfizetés elsődleges célja azonban nem a fővárosi kassza hizlalása, hanem a dugók és a légszennyezés csökkentése volt. A fővárosi önkormányzat éppen ezért attól tartott, hogy a díj eltörlésével ráengedik Budapestre az immár fizetőssé tett M0-s forgalmát, hiszen az ingyenesség sokak számára lehet vonzó, ami súlyos forgalomnövekedéssel, zaj, por és légszennyezettség terheléssel járt volna.

A fővárosi teherforgalom szabályozását célzó rendeletet – ennek volt része a behajtási díj – még 2011-ben, bőven a Tarlós István idején alkotta meg a Fővárosi Közgyűlés. A fideszes Sára Botond főispán vezette fővárosi kormányhivatalnak azonban egészen 2023-ig nem volt vele gondja, ám 2023 novemberében ráeszmélt, hogy a fővárosnak nincs jogalapja behajtási díj kivetésére. 2024 elején pedig törvényességi felhívásban szólította fel a fővárost a rendelet eltörlésére. A Fővárosi Közgyűlés azonban elutasította ezt, és élve felterjesztési jogával arra kérte a kormányt, hogy törvényben rögzítsék a települések díjmegállapítási jogát.

A kormányhivatal viszont azon a véleményen volt, hogy a főváros alkothat rendeletet a budapesti teherforgalom szabályozására, így korlátozhatja, esetenként meg is tilthatja a teherautók behajtását a főváros egyes övezeteibe a helyi adottságokat szem előtt tartva, de behajtási díjat nem szedhet.

A városvezetés szerint az ingyen megkapható engedély nem visszatartó erő. Vitézy Dávid, aki éppen akkor volt a BKK vezérigazgatója, amikor a vitatott behajtási díjat bevezették, a jelenlegi rendszert hasznosnak és megtartandónak ítélte.

A kormányhivatal végül a Kúriához fordult, amelynek Önkormányzati Tanácsa más jogszabályokba ütközőnek találta, ezért megsemmisítette a fővárosi önkormányzat teherforgalom szabályozásáról szóló rendeletét, mondván, a fővárosnak nincs törvényi felhatalmazása behajtási hozzájárulás és regisztrációs díj megállapítására.

A döntés értelmében 2024. december 31. után nem szedhetne díjat a főváros.

Az októberben megalakult új Fővárosi Közgyűlésre várt az új díjmentes szabályok megalkotása. A főváros azonban jó érzékkel kivárt. S lám a türelem törvénymódosítást termett. Egy szintén hirtelenjében benyújtott fővárosi módosító indítvány elfogadásával jövőre fizetős maradna a budapesti teherforgalom.