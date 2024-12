- Észak-koreai katonák haltak meg az ukrajnai harcokban

Észak-Korea;Ukrajna;Egyesült Államok;észak-koreai katona;Kurszk;orosz-ukrán háború;

2024-12-17 11:01:00 CET

Az Egyesült Államok azt közölte, hogy észak-koreai katonák haltak meg az ukrán erők ellen harcolva a kurszki határvidéken, írja a BBC. Ha az értesülések helytállóak, ezek lennének az első igazolt áldozatok azóta, hogy Észak-Korea csapatokat küldött Oroszországba, hogy támogassa Vlagyimir Putyint az Ukrajna elleni háborújában.

Hétfőn a Pentagon sajtótitkára, Pat Ryder vezérőrnagy újságíróknak nyilatkozva elmondta: az USA szerint észak-koreai katonák „részt vettek a kurszki harcokban az orosz erőkkel együtt”, és „veszteségeket szenvedtek, halottakat és sebesülteket egyaránt”. Hozzátette, az észak-koreaiakat vélhetően gyalogsági szerepkörben használják, és részvételük egyelőre csak Kurszkra korlátozódik, ami arra utal, hogy Ukrajnában nem vetették be őket.

Az észak-koreai katonák, akik közül egyiküknek sincs korábbi harci tapasztalata, feltehetően az első heteket Oroszországban töltötték kiképzéssel. Az ukrán katonai hírszerző ügynökség szintén arról számolt be, hogy legalább 30 észak-koreai katona meghalt vagy megsebesült a hétvégi harcokban.

Volodimir Zelenszkij szombaton arról számolt be, hogy előzetes adatok szerint az oroszok az Ukrajna elleni támadásaik során egyre jelentősebb számban vetik be az észak-koreai katonákat. Az ukrán elnök szerint a Kim Dzsongun rezsimje által küldött harcosok már betagozódtak az orosz egységekbe, s a múlt héten már megkezdték bevetésüket az oroszországi Kurszk régióban, ahová augusztus 6-án nyomultak be ukrán csapatok.

Bár egyelőre csak a Kurszki területen végzett műveletekben használják őket, Zelenszkij azt állította, hogy az ukrán front más területein is számolni kell az érkezésükkel. Kijev becslései szerint 11 ezer észak-koreai katona érkezett Oroszországba. Moszkva eddig nem erősítette meg, de nem is cáfolta észak-koreai csapatok jelenlétét.

Az Egyesült Államok újabb szankciókkal sújtotta hétfőn Észak-Koreát és Oroszországot, az amerikai pénzügyminisztérium szerint a büntetőintézkedések Phenjan pénzügyi tevékenységét és Moszkvának nyújtott katonai támogatását célozzák.