- Mozambikot is elérte a Chido ciklon: legkevesebb 34-en meghaltak, több százan megsebesültek

Az áldozatok számáról még nincsenek pontos információk. A BBC arról ír, hogy eddig 20 igazolt halálesetről tudni, de a helyi hatóságok az ezres nagyságrendet is elérő mérlegre számítanak. Emmanuel Macron francia elnök hétfő este nemzeti gyászt hirdetett a tragédia miatt, és bejelentette, hogy napokon belül személyesen is látogatást tesz a szigeten.

Mint arról beszámoltunk, több száz, de akár több ezer ember is életét veszthette, amikor az elmúlt közel egy évszázad legerősebb ciklonja elérte az Indiai-óceánon található, Franciaországhoz tartozó Mayotte szigetcsoportot. A vihar tovább vonult, majd elérte Mozambikot.

Mozambikot is elérte a Chido ciklon hétvégi pusztítása: az Indiai-óceán partján található délkelet-afrikai államban az ENSZ szerint legalább 34 ember vesztette életét, és további 319 megsérült, írja a Reuters .

