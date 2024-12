- Alternatív Kossuth-díjat kapott Koltai Róbert

alternatív;Karácsony Gergely;Kossuth-díj;Koltai Róbert;Jordán Tamás;

2024-12-17 14:48:00 CET

Hétfőn a Pinceszínházban ünnepeltük Koltai Róbert születésnapját, akiről valahogy megfeledkezett a kultúrpolitika – posztolta kedded Karácsony Gergely. A főpolgármestert is meglepte, hogy a színész zseniális színpadi és filmes alakításai ellenére sem kapott még Kossuth-díjat.

– Hétfő este viszont kapott egy fontosabb elismerést, fontosabbat, mint amit bármely politikus adhat: Kossuth-díjas művésztársai alternatív Kossuth-díját vehette át – írta Budapest vezetője. Hozzátette: ha valaki szeretne sok lélekemelő történetet hallani az elmúlt évtizedek színházi életéből, feltétlenül nézze meg Jordán Tamás és Koltai Róbert tegnap bemutatott közös estjét a Pinceszínházban.

A Visszhang mellékletében a Népszava is beharangozta a rengeteg filmes és színpadi szerepet maga mögött tudó, számtalan díjjal kitüntetett közönségkedvenc páros közös születésnapi produkcióját, Az semmi – ezt hallgasd meg! címmel. A szövegösszemondó-próbán is elhangzott egyik fontos mondat: „Amikor jogok hiányában veszélyeztetve van minden és mindenki, akkor a művésznek is ki kell állni.”