- „A nácik óta nem láttunk ehhez foghatót” - Aszad bukása után feltárul a diktátor rendszerének halálgépezete

tömeggyilkosság;Szíria;Bassár el-Aszad;

2024-12-18 08:20:00 CET

A szíriai tömegsírokból származó bizonyítékok feltárták az állami „halálgépezetet”, amely Bassár el-Aszad megbuktatott vezető irányítása alatt működött - jelentette ki a Reutersnek nyilatkozva egy nemzetközi háborús bűnöket vizsgáló ügyész, miután felkereste a Damaszkusz melletti Kutejfe és Nadzsha városokban található két tömegsírt.

„Nem sok kétségem van a számokat illetően, tekintve, hogy mit láttunk ezekben a tömegsírokban” - fogalmazott az Egyesült Államok volt háborús bűnökkel foglalkozó nagykövete, Stephen Rapp, aki szerint „a nácik óta nem láttunk ehhez foghatót (...) az állami terror rendszeréről beszélünk, amely a halál gépezetévé vált”. Becslések szerint több százezer szíriai vesztette életét 2011 óta, amikor Bassár el-Aszad az ellene irányuló tüntetések leverését teljes körű háborúvá eszkalálta.

A hágai Nemzetközi Eltűnt Személyek Bizottsága arról számolt be, hogy információik szerint akár 66, eddig még nem ellenőrzött tömegsírhely is lehet Szíriában. A bizottsághoz eddig több mint 157 ezer ember eltűnését jelentették be. A testület vezetője arról számolt be, hogy az eltűntek bejelentésére szolgáló portálon robbanásszerűen megnövekedtek az érintett családok jelzései. Kathryne Bomberger összehasonlításként megemlítette, hogy az 1990-es évek balkáni háborúi során nagyjából 40 ezer ember tűnt el.

A családok számára az igazság keresése Szíriában hosszadalmas és nehéz folyamat lehet. Legalább három közeli hozzátartozó DNS-referenciamintájára van szükség, valamint a sírokban talált csontvázmaradványok mindegyikéből DNS-mintát kell venni, hogy azonosítani lehessen a holttestek személyazonosságát. Bomberger egyben felszólította az illetékeseket, védjék meg a helyszíneket a bizonyítékok megőrzése érdekében, amelyek az esetleges jövőben lefolytatandó perek során bizonyítékként szolgálhatnak. Ennek ellenére kedden a tömegsírokhoz bárki könnyedén hozzáférhetett. A Kutejfe közelében élő szíriai lakosok – egy korábbi katonai bázis közelében, ahol az egyik tömegsír található, valamint a Nadzsha temető mellett, amelyet fogva tartási helyekről származó holttestek elrejtésére használtak – arról számoltak be, hogy rendszeresen láttak hűtőkocsikat, amelyek holttesteket szállítottak. Ezeket buldózerekkel ásott hosszú árkokba dobták.

„A sírokat szervezetten készítették elő. A teherautó megérkezett, kirakta rakományát, majd elhajtott. Biztonsági járművek kísérték őket, és senki sem közelíthette meg őket. Aki mégis megpróbálta, annak ugyanaz lett a sorsa” – mondta Abb Khalid, aki gazdálkodóként dolgozik a nadzshai temető mellett.

Kutejfe lakói a megtorlástól való félelem miatt nem akartak arccal és névvel nyilatkozni, mondván, hogy még nem érzik biztonságban magukat, amíg nem biztosak benne, hogy a terület Aszad bukása után is veszélytelen lesz. „Ez a borzalmak helye” – mondta egyikük kedden.

A helyszínen egy cementfalakkal körülvett területen belül három gyermek játszott egy orosz gyártmányú katonai jármű mellett. A talaj sík és rendezett volt, egyenes, hosszú nyomokkal, amelyek vélhetően arra utaltak, hogy a holttesteket itt temették el.

Omar Hujeirati, egy korábbi Aszad-ellenes tüntetés vezetője - aki a nadzshai temető mellett él - arról számolt be, hogy sejtése szerint több eltűnt családtagja is ezekben a sírokban nyugodhat. Úgy véli, hogy az elhurcoltak között volt legalább két fiú és négy testvér, akiket azért vettek őrizetbe, mert tiltakoztak Aszad rezsimje ellen. „Ez volt az én bűnöm, amiért elvitték a családomat” – mondta, miközben maga mögött egy hosszú, szabadon hagyott árkot látott, amely vélhetően a holttestek temetkezési helye volt.

A szíriai tömegsírok részletei először német bírósági meghallgatások és amerikai kongresszusi tanúvallomások során kerültek nyilvánosságra 2021-ben és 2023-ban. Egy férfi, aki csak „a sírásó” néven ismert, többször tanúskodott a Nadzsha és Kutejfe közelében végzett munkájáról egy szíriai kormánytisztviselők elleni német perben.

Vallomásában elmondta, hogy 2011 végén két hírszerző tiszt megjelent az irodájában, és utasították őt és kollégáit, hogy szállítsanak és temessenek el holttesteket. Egy Aszad képeivel díszített furgonban utazott, és 2011 és 2018 között hetente többször is ellátogatott a már említett helyszínekre, ahol nagy, holttestekkel teli hűtőkocsik érkeztek.

A teherautók több száz holttestet szállítottak a Tisrín, Mezze és Haraszta katonai kórházakból Nadzshába és Kutejfébe. A helyszíneken már mély árkokat ástak, és a sírásó, valamint kollégái pakolták ki a holttesteket az árkokba. Ahogy megtelt az árok egy szakasza, azt a kotrógépek földdel fedték le – mondta a tanúvallomásában.

„Minden héten kétszer három pótkocsis teherautó érkezett, tele a kínzás, éhezés és kivégzés áldozatainak 300-600 holttestével, amelyeket a katonai kórházakból és a hírszerzés Damaszkusz környéki kirendeltségeiről szállítottak” – mondta a sírásó a kongresszusnak benyújtott írásbeli nyilatkozatában, aki 2018-ban szökött Szíriából Európába, és azóta többször tanúskodott a tömegsírokról, azonban mindig úgy, hogy személyazonosságát a nyilvánosság és a média elől rejtve tartotta.

Aszad korábban többször tagadta, hogy az általa vezetett rezsim bármiféle törvénytelenséget vagy jogsértést követett volna el.