- Orbán Viktor: A liberálisok utolsó mentsvára Brüsszel, ez Mordor vidéke, a Sötét Nagyúr ide vette be magát

Európai Unió;Brüsszel;Orbán Viktor;Magyar Péter;Patrióták Európáért;

2024-12-18 16:58:00 CET

Ha nem akarunk beleragadni a napi események elemzésébe, hanem a folyamatok mögé vagy fölé akarunk nézni, akkor két, egymástól elválasztandó folyamatot látunk. Az elsőt hívjuk világrendszerváltásnak, a másikat a nyugati világon belüli változásnak – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután, a Patrióta YouTube-csatornának adott interjújában.

A kormányfő közölte,

mióta beengedték a kínaiakat a Kereskedelmi Világszervezetbe (WTO), azóta az ázsiai gazdaságok minden korábbi feltételezést meghazudtoló sebességgel fejlődnek. A teljes világgazdasághoz való hozzájárulása az ázsiai kontinensnek a nyugati kontinensek rovására radikálisan megnövekedett. A kelet erősödik, a nyugat pedig relatíve, hozzájuk képest gyengül.

a másik folyamat szerinte arról szól, hogy a hidegháború vége óta a nyugati világon belül két politikai, szellemi, két programirányzatnak a harcát látni, az egyik a progresszív-liberális irányzat, a másik a patrióták irányzata. Most a nyugati világban a belső küzdelemben a liberálisok veszítenek, a patrióták nyernek, a legnagyobb győzelem ebből a szempontból Donald Trump győzelme.

A kormányfő összegzése alapján utóbbi esélyt ad arra, hogy a nyugati világ újra megerősödjön, és definiálja a helyét a világrendszerváltásban. „A végén a két folyamat összetalálkozik ugyan, de valójában két különböző természetű dologról van szó” – fejtegette a miniszterelnök. Úgy vélte,

a liberálisok utolsó mentsvára Brüsszel, „ez Mordor vidéke, a Sötét Nagyúr ide vette be magát”.

És – folytatta – itt is lehet látni, hogy mióta megalakultak a Patrióták, bárhol voltak választások Európában, mindenhol a Patrióták nyertek. Orbán Viktor szerint az európaiaknak előbb-utóbb egy „patrióta politikai váltást” kell végrehajtaniuk.

Hozzátette, ha sürgősen nem hajtanak végre egy versenyképességi változást, akkor tovább csökken a világgazdaság összteljesítményén belül a nyugat-európai országok teljesítménye. Ma nagyon komoly bajokkal küzdenek, el fogunk érkezni ahhoz a kérdéshez is, így vajon sikerül-e a demokrácia keretein belül választ találniuk azoknak a politikai rendszereknek – jelentette ki.

„Be fogjuk darálni a többieket”

Orbán Viktor közölte, az amerikai republikánusok győzelmével a nyugati világban „a migrációpárti politika halott, a genderpolitika halott, és remélem, hogy a háborúpárti politikának is meg vannak számlálva a napjai”. Megjegyezte, az EP-választások eredményeképpen „változáspárti többség” jött létre, a 27 tagállamból 17-ben változást akaró politikai erők győztek. Ideértve az Európai Néppártot is, de ők az eredmények ismeretében úgy döntöttek ahogy szoktak, „elmentek balra”, megállapodást kötöttek a liberálisokkal, a zöldekkel, a szocialistákkal, elárulták az európai szavazók nagy részét – mondta a miniszterelnök.

A kormányfő szerint most létrejött Brüsszelben az a helyzet, hogy van kormányzópárt és van ellenzék. „Brüsszelt bizonyos pártok kormányozzák, akik paktumot kötöttek, a magyar ellenzék pártjai mind ebben a paktumban vannak benne”, a másik oldalról pedig van Brüsszelnek ellenzéke, ezt vezetik a Patrióták.

„Mi azon az oldalon vagyunk, ahonnan Trump elnök úr érkezik. Tehát a nyugati világban beálló változásnak a patrióta oldalán helyezkedünk el és be fogjuk darálni a többieket Európában”

– mondta. Orbán Viktor szerint lehetetlen, hogy miközben Európa változásért kiált, új realitás jött létre az orosz-ukrán fronton és a nyugati világban is, aközben azok a pártok legyenek hatalmon, akik egyébként ragaszkodnak a régi megoldásokhoz. „Mi meg fogunk erősödni, ők meg fognak gyengülni, és mi fogjuk adni Brüsszelben a többséget, ez csak idő kérdése” – jelentette ki.

„A lottó négyesnél vagyunk”

A miniszterelnök közölte, amikor Trump először szállt ringbe, ő volt az egyetlen európai vezető, aki támogatta, és ez azóta sem változott. „Ebben nagyon sok év munkája van benne, és nagyon sok év kitartása” – hangsúlyozta. Azt mondta, ő biztos volt abban, hogy a folyamatok emberekben testesülnek meg, ilyen értelemben ő a „papírformára fogadott”. Orbán Viktor úgy vélte, az európai civilizáció lényegében egy keresztény kultúrkör,

„természetellenes dolgokat hosszabb távon nem lehet elfogadtatni az emberekkel”.

Hozzátette, egy nagy médiaattakkal sok mindent át lehet préselni, le lehet nyomni az emberek torkán, de ez csak időleges siker, az egyensúly vissza fog állni, és jön majd valaki, aki azt fogja mondani: „na ennyi volt a marháskodásból, köszönjük szépen, mi normális életet akarunk élni”.

Arra a kérdésre, hogy Donald Trump győzelméből Magyarország mit fog profitálni, Orbán Viktor közölte, rövidtávon gazdaságú természetű dolgokat, bár a magyarok nem a lottó ötöst ütötték meg, „inkább a lottó négyesnél vagyunk”. A miniszterelnök szerint az amerikai-magyar kettős adóztatás ügye és a vízumkérdés is megoldódhat, valamint meg fognak érkezni az amerikai befektetők Magyarországra. Egy-két év múlva pedig mindannyiunk számára érezhető lesz a republikánus győzelem „egész világ átalakulásra gyakorolt jótékony hatása”, „normálisabb lesz a világ”.

„Ha nincs pénz, nincsen háború”

Orbán Viktor szerint a Nyugat másfélszer akkora összeget költött el eddig a háborúra, mint amit Magyarország egyáltalán megtermelni képes. Nyilvánvaló, hogy az amerikaiak a rájuk eső részt ezentúl nem fogják állni – állapította meg, hozzátéve, az ukrajnai háborúhoz szükséges pénzösszeg terhének belső eloszlása Európa és Amerika között alapvetően változik meg. Szerinte az európaiak nem fogják ezt bírni,

„ha pedig nincs pénz, akkor nincsen háború. Ha nincs háború, akkor tárgyalás kell, béketárgyalás. A béketárgyalás első lépése pedig a tűzszünet, erre várok”.

Bukfencezős kormányzások, szakadék szélén táncoló EU

A kormányfő az interjú során megismételte, a 2025-öt már egy békeévként képzelik el, és erre készítettek költségvetést. Bérrobbanás lesz, erős gazdasági növekedés jön, „olyan dolgokat fogunk csinálni, amit korábban még nem”, mint a Demján Sándor program, a tőkejuttatás a vállalkozásoknak, új lakhatási program, a fiatal munkások támogatása – sorolta. Arra a felvetésre, hogy „az Unió a szakadék szélén táncol”, Orbán Viktor úgy reagált, próbálnak segíteni „a bukfencezős” kormányzások idejét élő országoknak, de ha erre építenék a következő évet, „homokra építenék a házukat”. Majd közölte, 2025-ben a korábban felvett hitelek kamata jelentősen csökkenni fog, és vannak beruházások, melyek a háború után „termőre fordulnak”, elindul egy BMW-gyár, elindul Szegeden a világ legnagyobb elektromos autógyárának termelése.

Agresszív hőbörgők, rém kellemetlen alakok

„A lényeg nem változott, a forma igen, és ez okoz azért meglepetést a magyar politikában” – állapította meg a magyar ellenzékről a miniszterelnök. Szerinte Brüsszel 2010 óta, erősödő intenzitással mindig kormányváltást akart Magyarországon és mindenhol, ahol olyan kormányok voltak, amelyek patrióták. Őt is próbálták megbuktatni, de ezt mindig kivédték, most pedig ugyanezt látni. A szereplők változtak, Bajnai Gordont akarták visszacsempészni, itt volt Gyurcsány Ferenc, majd Dobrev Klára, most pedig a Tisza Pártot és Magyar Pétert próbálják helyzetbe hozni. „A dolog tartalma nem változik, sőt, egyre szemtelenebbé vált” – jegyezte meg.

A kormányfő közölte, a stílus, a módszer, ahogy a politikát csinálják, az valóban új.

„Még a legvehemensebb és legrosszabb időkben is a tényszerűségnek volt valami szerepe. A viselkedési kultúrának is volt egy olyan korlátja, amiről mindenki úgy gondolta, hogy hát jobb azt nem átlépni. Az a típusú agresszív hőbörgés, amelyet ma látunk, igaz, inkább a parlamenten kívül, az nem volt példátlan, csak nem volt általános”

– állapította meg. Szerinte most ez az „agresszív hőbörgés” vált az ellenzéki politika hangjává, és ez minden jóérzésű embert kihozott a sodrából, vagy várta, hogy történjen már valami. A legtöbb munkahelyen – folytatta – vannak ilyen hőbörgők, a családban is be-beesik valaki, ilyen rém kellemetlen alakok előfordulnak. Ezekkel nem lehet egyenesen, érvelve, belátásra, meggyőzésre apellálva beszélni, csak a saját hangjukon.

„Ha bekerülnek a politikába, akkor, habár ez senkinek sem esik jól, itt is ez történik”

– állapította meg. Leszögezte, a kormányzópártnak erre is kell, hogy legyen válasza, minden fegyvernemben érkező kihívásra tudniuk kell válaszolni. Amikor „terézanyásan” kell, akkor úgy, amikor agresszív hőbörgővel szemben kell, akkor úgy, „de nekünk mindenre van emberünk, ezért ezt is kezeltük” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök a beszélgetés végén közölte, a 2026-os választást meg kell nyerniük, és biztos abban, hogy a 25. évben végzett munkájuk döntő súllyal esik majd latba.