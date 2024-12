- Lázár János és a Fidesz hosszú árnyékot vet Nagykanizsára

Fidesz;ellenzék;Nagykanizsa;Lázár János;útfelújítás;Cseresnyés Péter;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2024-12-19 12:02:00 CET

- Mivel nem beszéltünk Cseresnyés Péterrel, nem tudjuk, miért és miről egyeztetett Lázár Jánossal, de láthatóan akadályozni akarja a beruházást, és csak azért, hogy politikai okokból keresztbe tegyen az önkormányzatnak, a kanizsaiakkal is hajlandó kitolni – mondta lapunknak Horváth Jácint, Nagykanizsa ellenzéki polgármestere. Kiderült ugyanis, hogy a városi temető előtti Tripammer utca felújítására elnyert 340 millió forintos projekt lebonyolítását Lázár János építési és közlekedési miniszter elvette a várostól, s innentől a kanizsaiaknak nem lesz ráhatásuk, mikor, hogyan, és ki által valósul meg az útszakasz rég várt felújítása.

A tavaly ősszel elfogadott építési törvény ugyan valóban lehetővé teszi, hogy a szakminiszter saját hatáskörbe vonjon egy települési projektet, ám ebben az esetben a tárca előbb azt jelezte az önkormányzatnak, hogy nem kíván részt venni a beruházásban. Miután azonban a térség fideszes országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter találkozott Lázár Jánossal, a minisztérium novemberben új levelet küldött az önkormányzatnak. Ebben jelezte, konzorciumi tagként belép a projektbe, építtetőként is eljár, és feladatait a Magyar Közút Zrt.-n keresztül látja el. Ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a teljes projekt az állami Magyar Közúton keresztül zajlik, a városnak sem beleszólása, sem rálátása nem lesz a folyamatokra, határidőkre, tervezésre, pályázatokra, kivitelezésre.

A parlament tavaly októberben fogadta el az állami építési beruházások rendjéről szóló törvényt, mely lehetővé teszi a kormánynak, hogy miniszteri – jelenleg az építésügyi és közlekedési tárcavezető, azaz Lázár János – hatáskörbe vonja gyakorlatilag az összes uniós forrásból megvalósuló települési szintű közlekedés-, közmű- vagy köztérfejlesztési, vagy bármilyen más infrastrukturális beruházást. A képviselőknek bő egy éve már másodszor kellett voksolniuk a jogszabályról, ugyanis azt, miután a T. Ház 2023 júliusában elfogadta, Novák Katalin akkori államfő előzetes normakontrollra küldte az Alkotmánybíróságnak, s a grémium megsemmisítette a javaslatot arra hivatkozva, hogy több ponton alaptörvény-ellenes, és sérti a jogbiztonságot. Ennek ellenére néhány hónappal később minimális változtatásokkal már csont nélkül átment a törvény, mely, mint a kanizsai eset is mutatja, meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe hozta az önkormányzatokat.

- Mivel a Tripammer utca felújítása több, mint 50 százalékos uniós forrásból valósul meg, a törvény szerint fel kellett ajánlanunk a projektet a minisztériumnak – magyarázta Horváth Jácint. – Válaszként kaptunk egy levelet a parlamenti államtitkártól, hogy a minisztérium semmilyen formában nem lép be a beruházásba, azaz magunk csinálhatjuk. Októberben el is indítottuk az előkészítési folyamatokat, hiszen szűk a határidő, jövő júniusra aláírt kivitelezői szerződéssel kell rendelkeznünk, különben elbukjuk az uniós támogatást. A támogatási szerződést meg is kötöttük, ám novemberben, 11-i keltezéssel érkezett egy újabb levél a Lázár-minisztériumból, ugyanattól az államtitkártól, melyben jelezték, mégis átveszik a projektet. És nem árultak zsákbamacskát, azt is leírták, hogy azok után született az új döntés, hogy a miniszter október 24-én egyeztetett Cseresnyés Péterrel. Emellett felhívták a figyelmet, hogy a korábbi levelet tekintsük tárgytalannak.

Nagykanizsa ellenzéki polgármestere szerint ezzel a város nehéz helyzetbe, az utcafelújítás pedig veszélybe került. Az eddigi előkészületek és szerződések ugyanis tárgytalanná váltak, a projektre kijelölt Magyar Közút pedig az idén – az ünnepek miatt – már bizonyosan nem tud lépni a beruházás ügyében. Ami azt jelenti, hogy a kivitelezői szerződés megkötéséig rendelkezésre álló, amúgy is szűkös határidőt biztosító hét hónap a legjobb esetben is négy és félre csökken, ez idő alatt kellene a határidőkkel zsúfolt-terhelt eljárást – pályázatok, engedélyezések, tervezések – lebonyolítani.

- A projektiroda, amely a helyi pályázatokat bonyolítja, eddig százszázalékos hatékonysággal dolgozott, remek volt az együttműködésük az önkormányzattal

– tette hozzá Horváth Jácint. – Ezzel szemben a kanizsai állami projektek már többször besültek, hiszen nem épült szálloda az Erzsébet téren, ahogy új uszoda sem a városban, s a templomfelújítás is csak az ígéretig jutott. Mindezek mellett az is furcsa, hogy állami megbízásból egy állami cég jár el egy önkormányzati utcával kapcsolatos projektben. Ráadásul azt sem tudjuk, a Magyar Közút helyi kapacitásába egyáltalán belefér-e a Tripammer utca felújítása?

Az ügyben megkerestük Cseresnyés Pétert, arra voltunk kíváncsiak, szerinte miért jobb, hogy nem a kanizsai önkormányzat, hanem az államon keresztül a Magyar Közút vezényli le a felújítást, illetve, mi a véleménye, hogy a kanizsai városvezetés szerint szándékosan próbálja megakasztani a helyi projekteket, hogy aztán az önkormányzat alkalmatlanságáról beszélhessen? A szakminisztériumtól pedig azt kérdeztük, ha eredendően nem akartak részt venni a projektben, mi változott a Cseresnyéssel történt egyeztetés után, illetve ha a mostani a jobb megoldás, akkor az első döntéssel miért vonta ki magát a tárca az ügyből? Lapzártánkig egyik helyről sem kaptunk választ.