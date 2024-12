- „Nem fogom kímélni az orvost és családját, aki ujjat húzott velem!”

Több életveszélyes fenyegetést is kapott Keczéry Attila zuglói háziorvos miután a közösségi portálon tájékoztatta a pácienseit az elérhető Covid-oltásokról. Az orvos a Nemzetvédelmi Szolgálat (NVSZ) tanácsára feljelentést tett a zaklatók ellen. Az esetet követően a zárt orvosi portálokon cikkünk megjelenéséig legalább 15 orvos jelezte, hogy hasonló fenyegetések érik őket.

A zaklatás a legtöbb esetben abban merül ki, hogy az orvost érintő negatív véleményekkel árasztják el a közösségimédia-felületeket, és ehhez olykor nyilvánosan megosztják a személyes adatait. Néhány esetben emellett halálos fenyegetéseket is jelentettek.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) kedden levélben kérte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy tegyen azonnali intézkedéseket az orvosok és egészségügyi dolgozók védelmére, különösen a védőoltások beadásával kapcsolatos fenyegetések kezelése érdekében. Biztosítson elérhető, „állami szervezésű jogi védelmet”, hogy feladataikat elláthassák.

Azt írták: Az utóbbi időszakban az orvostársadalom tagjait életveszélyes fenyegetések és zaklatások érték olyan csoportok részéről, amelyek tagadják a közegészségügy alapjait, köztük a szezonális, illetve a kötelező gyermekkori védőoltások létjogosultságát. Ezek az esetek már nem egyedi kirívó történések, hanem rendszeres támadásokká váltak, amelyek veszélyeztetik a közegészségügy működését és az egészségügyi dolgozók biztonságát. Különösen aggasztó, hogy a védőoltásokat beadó orvosokat és szakdolgozókat célzottan támadják – fenyegetésekkel, illetve jogi eljárásokkal próbálják ellehetetleníteni a munkavégzésüket. Mindez közvetlen veszélyt jelent a közegészségügyre, a gyermekek egészségére – írták.

– mondta lapunknak Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének( HGYE) korábbi elnöke, gyermekháziorvos. Őket főként azért támadják, mert nem adnak olyan igazolást, miszerint a gyermeket nem lehet beoltani. S miután ezt nem adják ki, mert nincs a gyereknek semmi baja, pert indítanak ellenük. Egy orvosnő maga fogadott ügyvédet a peréhez, ezt a költséget viszont neki kellett állnia.

Póta György szerint gyakran az iskoláskorúak szülei élnének az oltás alóli mentességgel, miközben ezek már ismétlőoltások, azaz korábban ugyanazt a vakcinát már megkapta egyszer vagy kétszer a gyerek csecsemőkorában. Hozzátette: november közepén a legutóbbi szakmai rendezvényen a HGYE is kérte a Belügyminisztériumtól,

Keczéry Attila maga is tud olyan esetről, amikor egy szülő ellenezte a kötelező iskolai védőoltást, miközben a nem kötelezőeket beadatta gyermekének. A zuglói háziorvos felidézte, hogy december elején, az alapellátási munkacsoport megbeszélésén Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) feladatául szabta, hogy az oltással kapcsolatos perekben az orvosok segítéséről és azok ügyvédi védelméről gondoskodjanak. A hivatal jelenlévő képviselője erre azt kérte, hogy kapjanak forrást is feladat mellé.

Érdeklődtünk az NNGYK hivatalában, hogy hány hasonló fenyegetésről van tudomásuk, nyújtottak-e, és ha igen, milyen segítséget oltásellenes ügyben háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak. Kérdéseinkre konkrét választ nem kaptunk. Egyebek mellett az írták:

Több esetben intézkedtek fenyegetők ellen

A Nemzeti Védelmi Szolgálattól megtudtuk, hogy 2021 óta több olyan esetben intézkedtek, amikor egy-egy orvost, egészségügyi dolgozót vagy éppen egy egész kórházi osztályt fenyegetett meg egy páciens. Mint írták, volt, aki e-mailben küldött fenyegető üzenetet egy orvosnak a következő tartalommal: „Nem fogom sajnálni és kímélni az orvost és családját, aki ujjat húzott velem! El kell kezdeni a szelektálást!”.

Olyan is előfordult, hogy egy budapesti kórház szülészetére telefonált be többször fenyegetőzve egy férfi, mert az újszülött gyermekét a kórház – a Gyermekjóléti Szolgálat döntése alapján – a rossz körülmények miatt nem adta ki. Az utóbbi esetben javaslatukra megerősítették az érintett osztály biztonsági őrzését, szigorúan ellenőrizték a látogatók beléptetését, kapcsolatban maradtak a kórházzal és az ügyben eljárást folytató rendőrkapitánysággal. A csecsemő kórházból történő elszállításáig atrocitás nem történt, további intézkedésekre nem volt szükség.

Volt olyan esetük is, amikor az orvost halálosan megfenyegető, a rendelőbe érkező beteg ellátásakor védelmi tisztjeik fehér köpenyben jelen voltak a helyiségben, de olyan is, hogy a kórházat felgyújtással fenyegető hozzátartozóról derítették ki, hogy pár évvel korábban egy munkásszálló esetében ugyanezzel riogatott, és azt be is váltotta. Előfordult, hogy zsarolás miatt nyújtottak segítséget egy egészségügyi dolgozónak, akit azzal fenyegettek meg, hogy kompromittáló információkat hoznak nyilvánosságra róla. Az elkövető a hallgatásért 2 millió forintot követelt.