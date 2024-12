- Magyar Péter: Varga Judittal korrekt kapcsolatban vagyok

Gulyás Gergely;Kocsis Máté;Varga Judit;Menczer Tamás;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-12-19 10:31:00 CET

Nincs bennem bosszúvágy. Ezer-kétezer embert kell leváltani, akik foglyul ejtették az országot, aki lopott, visszavenni tőle, és az igazságszolgáltatásra bízni. A politika nem agysebészet, csak tisztességesen kell menedzselni az országot – jelentette ki Magyar Péter a HVG-nek.

A Tisza Párt elnöke azzal folytatta: Az is lehet, hogy kamikaze-kormány leszünk. Nem bánom, ha 2030-ra felépülnek új, hiteles pártok, baloldali, nemzeti radikális és zöld mozgalmak, vagy épp a Fidesz romjain egy valódi kereszténydemokrata párt. Egyáltalán nem bánom, ha nem nekem kell tovább csinálnom, és a legkisebb fiammal még tudok minőségi időt tölteni.

Amikor a lap arról kérdezte az ellenzéki politikust, hogy ki jött ki jobban a Menczer Tamással folytatott csörtéjükből, azt felelte: – Mi jól jöttünk ki, 1500-zal nőtt a rendszerváltó kártya előfizetőinek a száma, és 10 millió forint egyedi utalást kaptunk. De, ami még ennél is fontosabb, hogy sok fideszes ismerősöm mondta, hogy »eddig és ne tovább«, ez volt az utolsó csepp a pohárban. Ha az volt a cél, hogy megőrizzék a saját táborukat, hát az sem sikerült.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás korábban többször azzal támadta Magyar Pétert, hogy állítólag a saját fia sem áll szóba vele. Magyar Péter szerint ez nem igaz. – Felesben neveljük a gyerekeket Judittal. A nagyfiammal nem beszélek politikáról, és ritkábban látom, most éppen pár hónapra külföldre megy majd. Nem könnyű nekik, hiszen örültek, hogy az anyjuk végre kilépett a politikából, most pedig az apjuk szállt be. Nehéz megérteniük a bennem végbemenő változást is – fogalmazott.

Majd elárulta, hogy volt feleségével, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel korrekt kapcsolatban vannak.

Arról is beszélt, hogy sokat köszönhet a szerencsének, így került ugyanis hozzá egy gellérthegyi lakás. – Nagyapámmal egyszer együtt mentünk egy idős hölgyismerőséhez, 8-10 éves lehettem, megdicsértem a kertben a gyönyörű apácaliliomokat – kertésznek készültem – és a kapott lekváros kenyeret. 18 éves koromban derült ki, hogy a hölgy másnap rám íratott egy kis gellérthegyi lakást. Ezt adtam el, és költöztem a Károlyi-kerthez, az egyetem szomszédságába. Életem legjobb évei voltak, nagy bulikkal, amelyeken ott volt néha Kocsis Máté, Gulyás Gergely – mondta Magyar.

Arra a kérdésre, hogy jó fejek voltak-e, azt válaszolta: Kocsis Máté soha nem volt az, „de Gergővel nagyon jóban voltam, esküvői tanúm volt és a középső fiam keresztapja. Csodálom is, hogy így beleállt az ellenem folytatott leggusztustalanabb lejáratásba. Fordítva én biztos nem tennék ilyet.” Magyar Péter szerint Orbán Viktornak egyre keményebb eszközökhöz kell nyúlnia, hogy egyben tartsa a csapatát, ezért durva másfél évre számít a 2026-os parlamenti választásokig.