- Orbán Viktor: Magyar Péter küldetése ugyanaz, mint az előző, bukott jelölteké volt, a miniszterelnök nyilván dolgozhatna jobban

„Az ellenzéki térfélen a projekt ugyanaz, mint eddig, csak a főszereplő változott. Magyar Péter küldetése ugyanaz, mint az előző, bukott jelölteké volt: brüsszelizálni Magyarországot. Ezek valójában brüsszeli pártok, amelyeknek csak a működési területük Magyarország. Így volt ez Dobrev Klára pártjával is, és most sincs másképp a Tisza Párttal” – jelentette ki Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában.

A miniszterelnököt a kormánypárti kiadvány a többi közt a kegyelmi ügy okozta belpolitikai változásokról, Donald Trump győzelméről, Szájer Józsefről és a 2025-ös gazdasági kilátásokról kérdezte. Orbán Viktor szerint a legközvetlenebb haszna Trump győzelmének gazdasági természetű, de a „magyarellenes” politika is véget ér. „Lesz kereskedelmi megállapodás, lesz tisztességes vízumelbánás, és magas technológiai színvonalat képviselő amerikai befektetők jönnek Magyarországra” – bizakodott a kormányfő.

Hozzátette, szerinte Donald Trump „nem a megváltónk, hanem a harcostársunk, egy patrióta, aki ugyanazokért az értékekért harcol a maga világában”, mint amelyekért mi itt, Magyarországon. Márpedig állítja, ha a „patrióták vannak többségben a nyugati civilizációban, akkor nincs migráció, nincs gendermarháskodás, nincs háború”.

Orbán Viktor a megválasztott amerikai elnök szövetségeséről és kormányának leendő tagjáról, Elon Muskról is nyilatkozott. A világ leggazdagabb emberéről azt mondta, hogy ő „az emberiség előtt álló technológiai dimenzióban él, és a jövőből küldözgeti vissza nekünk a javaslatait.” Megjegyezte, szeretnének vele együttműködni a műholdüzletágban.

A magyar miniszterelnök szerint a tűzzel játszik, aki óvatlanul avatkozik bele a szíriai konfliktusba. „Ha valaki azt állítja, hogy Magyarország is részese ennek a konfliktusnak, például úgy, hogy a szír elnök ideérkezik, az belerángatja hazánkat egy komoly konfliktusba” – fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy az elemzők egy része a gazdasági konjunktúrától teszi függővé a 2026-os választás eredményét, Orbán azt válaszolta, hogy ez ökölszabály. Azonban bizakodik, szerinte Magyarországon nemcsak növekedés lesz 2025-ben, hanem pénzügyi stabilitás is.

Arról is beszélt, hogy az EU soros elnökeként Magyarország fél év alatt messze többet tett, mint ami a súlyánál fogva elvárható volt tőle, a lengyel-magyar kapcsolatok viszont szerinte Donald Tusk kormánya miatt mélyponton van.

A lap felidézte a kegyelmi ügyet is, és arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy milyen tanulságot lehet levonni a történtekből.

„Semmi ok nem volt arra, hogy belerángassanak bennünket, kálvinistákat ebbe a politikai botrányba”

– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, szerinte minden politikai döntésért a politikai vezető viseli a felelősséget, sohasem háríthatja azt a tanácsadóira. – Nemcsak egy államfőt és egy minisztert, hanem két fantasztikusan teljesítő politikai világsztárt veszítettünk el – mondta.

Majd szóba került Szájer József visszatérése. „A magánéleti fordulatai ellenére én mindig fönntartottam vele a barátságot, sosem tűnt el az életemből. Örülök, hogy újra aktív a szellemi életben. Az biztos, hogy a visszatérése minőségi javulást hoz a hazai közéletbe, és sok hasznot hajt Magyarország számára.

Szájer József egy magyar hazafi, akire a hazája mindig számíthat

– fogalmazott Orbán Viktor.

Ezt követően Magyar Péterre tért ki. „A Gyurcsány–Dobrev-féle irányvonalról semmi jót nem tudok mondani, de stílusát tekintve legalább a civilizáltság bástyáin belül maradt. (...) Most azonban a stílus is brutálissá vált. (...) Egy kormányzó politikai erőnek az is feladata, hogy megállítsa a hőbörgők úthengerét. (...) Mindig a kihívó választ fegyvernemet. Ilyenkor ha nem akarsz elfordulni és gyávának bizonyulni, akkor vállalni kell a párbajt abban a fegyvernemben is, amit az ellenfél választ” – hangzott el az interjúban.

Orbán Viktor ezután Jakab Péterhez hasonlította Magyar Péter politikai fellépéseit, majd válaszolt arra, hogy az ellenzék szerint nem fejlődnek a köszszolgáltatások. – Magyarország sem hibátlan ország, a kormánya is dolgozhatna jobban, nyilván a miniszterelnök is. (...) Mindig lehet jobban csinálni. Azt állítani viszont, hogy Magyarország ne menne előre, és ne változna az életünk a legkisebb falutól a fővárosig szemmel látható módon, képtelenség. (...) Ez persze nem azt jelenti, hogy minden rendben van, de sokkal több minden van rendben, mint korábban. A közszolgáltatásoknál sosem lesz olyan pillanat, amikor mindenki elégedett lesz – fejtette ki gondolatait. Hozzátette, a „Tisza Párt úgy hazudik, mint a vízfolyás”, ha azt állítja, hogy már Románia is utolérte Magyarországot.