- Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij csúnya kampányt indított Magyarország ellen

2024-12-19 17:58:00 CET

Ukrajna elnöke az elmúlt napokba egy csúnya kampányt indított velünk szemben, a nemzetközi térben, folyamatosan provokál minket – jelentette ki csütörtök délutáni Facebook-videójában Szijjártó Péter. Az Egyesült Államokból bejelentkező magyar külgazdasági és külügyminiszter saját állítására választ is adott, mondván „ennek a provokációnak nem szabad felülni.

A tárcavezető a New York-i felhőkarcolók árnyékában azt is mondta, hogy szerinte Magyarország megtette azt, amit egy szomszédos keresztény országént megtehetett. Hogy mit ért ez alatt, röviden el is magyarázta. – Létrehozta azt a lehetőséget, hogy tűzszünet jöhessen létre. Bőven erőnkön felüli az az erőfeszítés, ez az ajánlat, ami az asztalon van. Az, hogy erre a háborúzó felek mit mondaanak, mit mond erre az ukrán elnök, azt majd az ukrán emberek fogják megítélni. Azt, hogy helyesen tette-e vagy sem – tette Hozzá Szijjártó.

A magyar diplomácia vezetője szerint ez innentől azoknak a felelőssége, akik ezt az ajánlatot az asztalon hagyják, megfontolják vagy elutasítják, s a saját állampolgáraik nemzeteik mondanak majd ítéletet azokról a politikusokról, akik ellelehetetlenítik a tűzszünet létrejöttét. – Innentől kezdve Zelenszkij elnök felelőssége, hogy mit dönt – fogalmazott Szijjártó Péter.

A kormánytag semmi újat nem mondott ahhoz képest, amit Orbán Viktor még az X-en közölt szerdán: „Nem válaszolunk semmilyen provokációra. Egy tűzszüneti javaslat van az asztalon. Vagy elfogadják, vagy nem. Ez az önök felelőssége.” Ehhez képest, csütörtökön, ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán elnök sajtótájékoztatón cáfolt. Volodimir Zelenszkij ugyanis nem beszélt Orbán Viktorral, akinek nincs semmi felhatalmazása a közvetítésre, és amúgy is túl szívélyes a kapcsolata Vlagyimir Putyinnal. – Nem értem, Orbán milyen karácsonyi fogolycseréről beszél. Olyan karácsonyiasan hangzik, de mi nem vagyunk ünnepi hangulatban, ezért is válaszolok így. Szkeptikus vagyok – fogalmazott Ukrajna elnöke.