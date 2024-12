- Volodimir Zelenszkij szerint karácsonyiasan hangzik Orbán Viktor tűzszüneti javaslata, de náluk ehhez hiányzik az ünnepi hangulat

karácsony;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2024-12-19 16:00:00 CET

Több órán át tárgyalt az uniós állam- és kormányfőkkel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, az ezt követő sajtótájékoztatón pedig szóba került az is, mit gondol az Orbán Viktor által javasolt karácsonyi tűzszünet és fogolycsere lehetőségéről, illetve, hogy beszélt-e egyáltalán a magyar miniszterelnökkel.

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatóról beszámoló 444 szerint közölte, ő nem beszélt Orbán Viktorral, akinek nincs semmi felhatalmazása a közvetítésre, és amúgy is túl szívélyes a kapcsolata Vlagyimir Putyinnal. Ez nem több, mint politikai PR – ismételte meg, hozzáfűzve: – Meg kell védenünk Ukrajna szuverenitását, ehhez természetesen támogatásra is szükségünk van. De őszintén, amire rákérdezett, az szerintem csak politikai kommunikáció. Nem értem, Orbán milyen karácsonyi fogolycseréről beszél. Olyan karácsonyiasan hangzik, de mi nem vagyunk ünnepi hangulatban, ezért is válaszolok így. Szkeptikus vagyok.

Az ukrán elnök úgy véli, azért is alaptalan tűzszünetről beszélni jelenleg, mert semmiféle garancia nincs arra, hogy mi történik utána. Az ukrán embereknek tudniuk kell, mi lesz a tűzszünet után, mert anélkül csak befagy a konfliktus - közölte Volodimir Zelenszkij.