- „Lázár János férjem érdemeinek elismeréseképp végzett ki” - Tarr Zoltán felesége szerint nem volt politikai aktivista

2024-12-20 12:36:00 CET

A leghatározottabban visszautasítom minden kollégám és sok tízezer kormánytisztviselő nevében, hogy a NER részei volnánk - jelentette ki egy pénteki Facebook-posztban a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének felesége, Jékely Berta.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, néhány napja Tarr Zoltán arról számolt be, hogy feleségét leváltották minisztériumi osztályvezetői állásából, felezték fizetését és visszasorolták kormánytisztviselői státuszában, amit semmivel sem indokoltak. Később el is bocsátották állásából.

Az építési és közlekedési miniszter egy csütörtök esti Facebook-posztban azzal indokolta a lépést, hogy házastársának aktív politikai szerepvállalása óta eltelt több hónap alatt türelmesen tekintettek Jékely Berta egyre fokozódó politikai aktivitására. Azt azonban nem tudom, és nem fogom soha elfogadni, hogy valaki kormánytisztviselőként aktívan részt vegyen a kormány ellen hergelő kampányokban, azt pedig kifejezetten tisztességtelennek tartom, hogy valaki munkavállalóként a munkáltatója ellen irányuló valótlan tartalmú kijelentéseket terjesszen. Mindez összeegyeztethetetlen a közszolgálattal. Nem kötelező a kormánynak dolgozni, bizonyára a piacon is szükség van ilyen jó szakemberekre - fogalmazott Lázár János.

Jékely Berta szerint ő maga soha nem törekedett arra, hogy a minisztériumban dolgozzon, és ha a kormány nekilátott átszervezni a műemlékvédelmet, abból még semmi jó nem sült ki. Azt hangoztatta, Lánszki Regő építészeti államtitkár valóban nem tudta, kicsoda a férje, s eddig sem volt és ezután sem lesz politikai aktivista. Olyannyira nem vagyok aktivista, hogy a kirúgásom indoklásában szereplő közösségi médiás tevékenységem eddig csak a facebook-ismerőseimre terjedt ki, a néhány megosztásomat pár száz ismerős látta csupán. Tényleg komoly fenyegetés ez a közszolgáltatásokba vetett bizalom ellen. Ezúton is gratulálok annak az ismerősömnek, aki jelentett rólam. Szerintem inkább ő a hergelő - tette hozzá. Posztját azzal zárta, hogy nem kíván közszereplő lenni, mindössze

„Lánszki Regő és Lázár János úgy látták jónak, hogy a férjem érdemeinek elismeréseképp engem végezzenek ki.”

Egy korábbi posztban azt írta, hogy gyakran lájkolta Magyar Péter bejegyzéseit, tartalmakat is ritkán osztott meg, s egyszer egy nevetős emojit tett egy, a Magyar Államvasutakkal (MÁV) kapcsolatos viccces komment alá. „Teljesen megértem, hogy miniszteri szemekkel kellett hónapokon át figyelgetni ezt a durva aktivizmust. Nevetős emoji? Micsoda hergelés!” - fűzte hozzá.