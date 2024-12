- Robin Hood vagy terrorista?

merénylet;Egyesült Államok;Pennsylvania;egészségbiztosító;New York City;magánegészségügy;

2024-12-21 12:45:00 CET

Az Egyesült Államokban Pennsylvania állam kiadta New York államnak a 26 éves Luigi Mangionét, aki a New York-i rendőrség megalapozott gyanúja szerint december 4-én a hajnali órákban többször hátba lőtte Brian Thompsont, a legnagyobb amerikai egészségbiztosító, a United Healthcare elnök-vezérigazgatóját. A New York állam ügyészeinek 11 pontos vádirata az előre megfontolt szándékú emberölés mellett terrorizmus elősegítése és terrorcselekmény elkövetésének vádpontjait is tartalmazza. A kiszabható legsúlyosabb büntetés így akár a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés is lehet.

A közösségi médiát ellepték a római falanxot idéző menetről készült felvételek, amelyeken a lábbilincsben és a narancssárga kezeslábasban araszoló Mangionét a New York City rendőrségi erői mellett az FBI állig felfegyverzett akciócsoportja veszi körbe, sőt a korrupciós ügyeiért éppen bíróság előtt álló Eric Adams New York-i polgármester is szakított időt arra, hogy személyesen fogadja a merénylőt. Kevés körözött személy mondhatja el magáról, hogy a nyugati világ fővárosának polgármestere siet a fogadására. Mangione azonban a közösségi média segítségével szimbólummá vált, így a tárgyalása az évtized egyik legnagyobb médiaszenzációjának ígérkezik.

A merénylet politikai motivációjára már a nyomozás első napjaiban fény derült. A gyilkosság helyszínén talált töltényhüvelyekre a „Deny, Defend, Depose” jelszó volt felvésve, amely egyértelmű utalás az amerikai magánbiztosítók üzleti gyakorlatában bevett kifogásokra, amelyekkel megtagadják az ügyfelek kifizetésre vonatkozó kérelmeit. Később előkerült egy három oldalas, kézzel írott kiáltvány is, amelyben Mangione biztosítja az FBI-t, hogy nem voltak tettestársai és elnézést kért a szükségtelen dráma és feszültség okozásáért. ”Őszintén szólva ez már kijárt ezeknek a parazitáknak” – fogalmaz az egyik helyen és felhívja a figyelmet arra is, hogy az Egyesült Államok rendelkezik a legdrágább egészségbiztosítás rendszerrel, miközben a várható élettartam terén csupán a 42-ik helyen áll az ország. A szöveg további részében pedig kifakad a magánbiztosítókra etikátlan gyakorlatára, amellyel kizsákmányolják amerikai embereket nagyobb profitért cserébe

Az internet szinte felrobbant a hír hallatán. Az amerikai hírcsatornák fejcsóválva fogadták, hogy a Facebook, X és Instagram közösségi oldalak kommentelői valóságos népi hőssé emelték Mangionét. A webshopokban napok alatt felbukkantak az arcképével díszített pólók, kamaszlányok vallottak szerelmet neki TikTok videókon. Jellegzetesen amerikai jelenség, hogy a populáris kultúra részeivé vált merénylőknek morbid rajongótábora alakul ki. Ám ezúttal gyilkosság feletti örvendezés ízléstelenségén túl indokolt társadalmi frusztráció húzódik meg.

Az Egyesült Államokban nem elérhető általános, a magyarországihoz hasonló egészségbiztosítás. A magánbiztosítók különböző tartalmú és szövevényes biztosítási csomagokat kínálnak, amelyek sok esetben nem fedezik egy egyszerű egészségügyi problémával, például egy lábtöréssel összefüggő betegszállítás költségeit sem. Még nagyobb problémát a biztosítók előzetes engedélyezéshez fűződő joga, amellyel az orvos és a beteg közé állnak. Bár a vizsgálatot végző orvos logikusan szemészeti szakorvosi vizsgálat elvégzését javasolja egy kezdődő szürke hályog diagnosztizálása után, a biztosító ennek további költségeit nem állja, a kezeletlenség következtében pedig a beteg megvakul. A biztosító utólag is jogosult kifogást emelni, ha egy vizsgálat, egy orvos vagy egészségügyi szakember a biztosító állítása szerint nem szerepelt a vele szerződést kötött szolgáltatások vagy szolgáltatók listáján.

Jelentős számban fordul elő tehát a biztosítottak kérelmeinek visszautasítása. Az iparági átlag ma az Egyesült Államokban 16 százalék, a legnagyobb United Healthcare esetében ez az arány nem kevesebb mint 32 százalékra rúg. Ez azt jelenti, hogy a társaság ügyfelei közül minden harmadik a rendszeres díjfizetése ellenére sem kap térítést meggyógyításához.

Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a United Health Group, a szóban forgó biztosító anyacége a Forbes magazin 2024-es összeállításában a világ éves bevételét tekintve a nyolcadik legnagyobb cég a világon, közvetlenül előtte az Apple technológiai vállalat, utána pedig a világ legismertebb pénzügyi befektetőjeként ismert Warren Buffet cége, a Berkshire Hathaway foglal helyet a sorban.

A lapunk több magánszemélyt is megkeresett, hogy személyes történeteiken keresztül jobban megérthessük az amerikai magánbiztosítók eljárását. A Pennsylvaniában élő Breanne Smith például elmondta, hogy az édesapját 2017-ben szívroham gyanújával ment kórházba, ahol helikopterrel egy 80 kilométerre szívspecialistákat foglalkoztató kórházba szállították, ahol sikerült ellátni a férfit. Hónapokkal később a biztosító egy 14 ezer dollár összegű számlát küldött a férfinek, ugyanis indoklásuk szerint a jármű nem szerepelt a biztosítotti csomagon belül igénybe vehető szállító eszközök listáján.