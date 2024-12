- Emmanuel Macron: Tízezerszer nagyobb szarban lennének, ha nem Franciaországban élnének!

Franciaország;ciklon;Emmanuel Macron;Mayotte ;

2024-12-20 15:13:00 CET

Csütörtökön a Chido ciklon sújtotta Mayotte-szigetén járt a francia elnök - derül ki a The Guardian beszámolójából.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az Indiai-óceánon fekvő szigetet és a környékbeli szigetcsoportot néhány napja az elmúlt közel egy évszázad legnagyobb ciklonja érte el. Nincs ivóvíz, becslések szerint több tízezren is életüket veszthették, csütörtök este pedig a francia államfő úgy döntött, a „tisztelet jeleként” egy második napra is meghosszabbítja látogatását. – Azért döntöttem úgy, hogy itt maradok éjszakára, mert úgy éreztem, hogy figyelembe véve mindazt, amin a lakosság keresztülmegy, az aznapi távozás azt a benyomást kelthette volna, hogy csak jövünk, körülnézünk, majd távozunk – fogalmazott.

Azonban a helyiek dühével így is szembesülnie kellett, akik azt kifogásolták, hogy miért nem érkeztek meg a segélyek. Válaszként a politikus kifakadt:

Örülhetnek, hogy Franciaországban vannak, mert ha ez nem így volna, akkor tízezerszer nagyobb szarban lennének! Az Indiai-óceán térségében nincs még egy olyan hely, ahol ennyit tennének az emberekért. Ez tény

- fogalmazott Emmanuel Macron.

Pénteken ugyancsak forrtak az indulatok. – Hét napja nem tudsz vizet adni! – kiáltotta egy férfi Emmanuel Macronnak, miközben az elnök a mayotte-i Grande-Terre nyugati partján fekvő Tsingoniban járt. – Megértem a türelmetlenségét. Számíthatnak rám - válaszolt a francia elnök.

Hivatalos adatok szerint a halálos áldozatok száma továbbra is 31 fő, ami alacsonyabb a vártnál, ugyanis a kormányzati tisztviselők szerint ez jóval magasabb. Az iszlám hagyományok miatt a szigeteken gyorsan eltemetik a halottakat, ráadásul sok olyan migráns érkezett a Comore-szigetekről, aki nem került a hatóságok látókörébe. Emiatt félő, hogy az áldozatok pontos száma sosem lesz ismert.