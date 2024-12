- Orbán Viktor megdicsérte Bulgáriát, amiért nagyrészt rajta keresztül jön hozzánk az orosz gáz

Bulgária;Orbán Viktor;schengeni csatlakozás;Rumen Radev;

2024-12-20 14:58:00 CET

Bulgária kulcsország Magyarország számára, különösen az ukrajnai háború kezdete óta, mert ez az egyetlen biztos út, hogy megérkezik Magyarországra a szükséges energiaforrás – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Szófiában pénteken, miután megbeszélést folytatott Rumen Radev bolgár államfővel. Közös sajtótájékoztatójukon Orbán azt mondta, hogy tavaly 5,6 milliárd köbméter, idén 7 milliárd köbméter földgáz Bulgárián keresztül érkezett hazánkba, miközben a teljes fogyasztás 9 milliárd köbméter.

A bolgár államfő azt hangsúlyozta, hogy Szófia megbízható partner marad Magyarország számára az energiaszállítás biztosításában. – Szintén nem megy Bulgária nélkül jelenleg az atomerőmű működéséhez szükséges fűtőanyag beszerzése sem, és az atomerőmű is nélkülözhetetlen a magyar energiabiztonsághoz – fűzte hozzá Rumen Radev, aki ígéretet tett arra, hogy Szófia továbbra is megbízható partner marad ezen a területen, és gondoskodik a diverzifikáció és a szállítások biztonságáról.

Orbán Viktor gratulált a bolgár elnöknek a teljes körű schengeni övezeti csatlakozáshoz vezető eredményekhez, és szerinte a schengeni tagság nagy jelentőségű változásokat indít el. – Bulgária teljesen kiszabadul a másodrendű státuszból; mostantól más tagországokkal teljesen megegyező előnyöket élvezhet. A schengeni csatlakozást annak ellenére sikerült elérni, hogy komoly ellenállás volt az Európai Unióban, egyes országok sokáig blokkolták Bulgária és Románia belépését, ezt sikerült most, 13 év után elmozdítani – emelte ki a magyar kormányfő, akinek, egyben az európai uniós magyar elnökségnek Rumen Radev köszönetet mondott a csatlakozás lehetővé tévő munkáért.

A miniszterelnök szerint ezután a két ország fokozhatja a hadiipari és védelmi és gazdasági együttműködést, a kölcsönös befektetéseket, és ezzel egyetértett a bolgár államfő is, aki felsorolta még az infrastrukturális összeköttetéseket, a közlekedést, a bulgáriai kikötők használatát és a turizmust is, amelyekről memonrandumot is aláírnak majd. A nagy egyetértést támasztja alá az is, hogy a két politikus szerint „Európa prioritása ma a béke helyreállítása a diplomáciának vezető szerepet biztosítva”.