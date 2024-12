- Karácsony Gergely: Még több rezsitámogatást ad a főváros az elszabadultak árak és az alacsony jövedelmek miatt

Budapest;költségvetés;Karácsony Gergely;szolidaritás;növelés;rezsitámogatás;

2024-12-20 15:55:00 CET

Már nemcsak a fűtési szezonban, hanem azon kívül is igényelhető Budapesten, mert a fővárosi önkormányzat több rezsitámogatást ad – áll Karácsony Gergely pénteki Facebook-bejegyzésében, amelyben a főpolgármester arra hívja fel a rászorulók figyelmét: 2025. január elsejétől az évi 24 ezer forintos támogatást 36 ezerre, a 48 ezer forintost pedig 72 ezerre emelték. Emellett az eddigi 125 ezer forintos jövedelemhatár a jövő évtől 130 ezer forintra, a 214 ezer forintos pedig 220 ezer forintra emelkedik.

A fővárosi lakásrezsi-támogatás így méltóképpen egészíti ki a kerületi önkormányzatok rezsitámogatását, hogy senkinek ne kelljen fáznia az otthonában, vagy éppen választania a számlafizetés és a bevásárlás között. Budapest önrendelkezésének költségvetése szolgálja a szolidáris várost is. Mert tűrhetetlen, hogy bárki is meghaljon a saját lakásában pusztán azért, mert nincs pénze kifűteni azt. Pedig sokszor ez a valóság. Az elszabadult árak és az alacsony jövedelmek miatt még ma is csaknem minden huszadik budapestinek folyamatosan gondot jelent a fűtésszámla befizetése – ismertette Budapest vezetője.

A 2020-ban a megfizethető lakhatás, az energiaszegénység csökkentése és a közműhátralék megelőzése érdekében vezettük be ismét a lakásrezsi-támogatást. Tavaly több mint 300 millió forintot költöttünk lakásrezsi-támogatásra, az a célunk, hogy aki rászorul, az a jövőben is megkapja a szükséges segítséget – tette hozzá Karácsony Gergely.