- Ötvenéves szaúdi orvos hajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásárban, két ember meghalt és 68-an megsebesültek

Németország;merénylet;gázolás;karácsonyi Vásár;Magdeburg;

2024-12-21 07:33:00 CET

A legfrissebb jelentések szerint legkevesebb két ember – köztük egy kisgyermek – meghalt, és 68 személy megsérült, miután a karácsonyi vásár látogatói közé hajtott egy autó Szász-Anhalt tartomány fővárosában, Magdeburgban. A sebesültek közül 15-en kritikus állapotban vannak.

A merénylőt akkor állították meg és tartóztatták le, amikor próbált megfordulni a néhány órával korábban bérelt autójával, egy fekete BMW városi terepjáróval (SUV). Négyszáz méteren át hajthatott akadály nélkül, a Volkstimme élő hírfolyama szerint a egy szakaszon cikkcakkban vezetett, hogy minél több embert gázolhasson el. A gyanúsítottat később Taleb A.-ként, egy 50 éves, Szaúd-Arábiából származó orvosként azonosították. Reiner Haseloff (CDU) tartományi miniszterelnök a The Guardian szerint elmondta, a férfi 2006 óta él Németországban, legutóbb egy Magdeburgtól körülbelül 40 kilométerre lévő városban dolgozott. Helyi sajtóbeszámolók azt is kiemelték, hogy a gyanúsított korábban az iszlámmal szembeni, kritikus nézeteit fejezte ki a közösségi médiás bejegyzéseiben, még Németország iszlamizálódásának „veszélyeire” is figyelmeztetett. Úgy tudni, a férfi nem szerepelt az ismert iszlamista szélsőségesekről vezetett nyilvántartásban. Reiner Haseloff közölte, a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a férfi egyedül követte el tettét, további veszély nem fenyeget.

A Mitteldeutsche Zeitungnak egy szemtanú arról számolt be, az elkövető szándékosan a karácsonyi vásár mesebeli jelenetekkel díszített részébe hajtott autójával, ahol sok kisgyermekes család gyűlt össze. A nő elmondta, ő éppen hogy csak el tudott ugrani gyermekével a jármű elől. A Magdeburgtól délre fekvő Bernburg városában – ahol vélhetően a gyanúsított élt – is rendőrségi akció zajlott.

A BBC azt írja, Simone Borris, Magdeburg polgármestere bejelentette, hogy szombaton 19 órától megemlékezést tartanak a városban található katedrálisban. A támadás helyszínének közelében lévő Szent János-templomban is felállítottak egy emlékhelyet.

Szaúd-Arábia a merénylet után elítélte a támadást, és szolidaritását fejezte ki a német néppel és az áldozatok családjaival.

Orbán Viktor X-bejegyzésben nyilvánította részvétét Olaf Scholz német kancellárnak, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig azt írta, magyar érintettről egyelőre nem tudnak, a konzuli segélyvonalra sem futott be riasztás.