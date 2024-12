nemzetközi sajtótájékoztató;

2024-12-21 11:23:00 CET

A románok olyasmit tudnak, amit mi nem, kértem is a román miniszterelnököt, hogy ossza is meg azokat az információkat, amelyeket az elnökválasztásba történő beavatkozásról kiderítenek – mondta. Marcel Ciolacu ígéretet is tett, hogy nyilvánosságra hozza a vizsgálati eredményeket.