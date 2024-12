- Olekszandr Uszik egyhangú pontozással védte meg nehézsúlyú bajnoki címeit, Tyson Fury ismét alulmaradt

Tyson Fury;Rijád;címvédés;nehézsúlyú ökölvívás;Olekszandr Uszik;

2024-12-22 11:59:00 CET

Megvédte a nehézsúlyú ökölvívásban szerzett bajnoki címeit az ukrán Olekszandr Uszik, aki szombaton egyhangú pontozással nyert a brit Tyson Fury ellen, akinek így nem sikerült a visszavágója a májusi kudarca után – írja a Sportal. Emlékeztettek Fury hét hónappal ezelőtt megosztott pontozással maradt alul, azonnal visszavágót követelt, most megkapta, így a mostani – ugyancsak a szaúd-arábiai Rijádban rendezett – összecsapás vitathatatlanná tette, ki a bajnok.

A beszámoló szerint már a mérkőzés előtt nagy volt a feszültség, a brit az utolsó sajtótájékoztatón azt mondta, legutóbb túl sokat viccelődött, most a ringben mutatja meg, hogy nem egy vicces figura, komoly csapásokat fog mérni ukrán ellenfelére. Uszik is osztozott ezen a véleményen, hangsúlyozta, az igazi pofonok szombaton jönnek majd, abból pedig többet fog adni, mint kapni. Tyson Fury bevonulásai mindig a show elemekre épülnek, ez most sem volt másképp, ugyanis Mariah Carrey, All I Want For Christmas című számára vonult be, míg Olekszandr Uszik ismét visszafogott volt, ukrán népviseletben jelent meg.

– A ringben azért már előjött Fury viccesebb éne, az első menet előtt összenézett Uszikkal, majd a szemét meregette, puszikat dobott az ukrán felé, aki ekkor még nem szólt vissza semmit, pedig a tét nem volt kicsi, a WBA, a WBO, a WBC és az IBO világbajnoki öve. Az első menetben Fury egyből a ring közepére ment, ezzel a taktikával erőbeli fölényét próbálta érvényesíteni, de Uszik pontosan tudta, hogy ez fog következni, így a brit hiába próbált többször váratlanul keményebbet ütni, az ukrán jól hajolt el, hárította ezeket. Uszik ezek után próbált visszatámadni, ez ekkor még nem sikerült, a második menetben azonban már több pontos ütése is volt Fury felsőtestére, ám ezek meg sem kottyantak a brit óriásnak – áll a tudósításban.

Ahogy a májusi diadal után úgy most sem feledkezett meg Volodimir Zelenszkij elnök a honfitársáról. – Győzelem, ami olyan fontos és amire annyira szükség van most mindannyiunknak. Uszik bebizonyította, mi ukránok nem adjuk fel, és nem számít, milyen nehéz, nem adjuk fel, legyőzzük. Így kell nyerni, kozákok, dicsőség Ukrajnának – zárta sorait az ukrán elnök.

A Sportal megjegyezte, a következő menetek nagyon szorosak voltak, jól látható volt, hogy Fury fárasztani szeretné Uszikot, ám az ukrán állta a sarat, sőt, az utolsó menetek előtt inkább a brit tűnt fáradtnak. Azonban Fury is képes volt még egyszer felpörögni, így az utolsó, 12. menet jó bokszot ígért. Azt a brit kezdte aktívan, de az utolsó percekre elkészült az erejével, Uszik ezt próbálta kihasználni, a kiütés azonban elmaradt, a pontozók döntöttek a végeredményről: egyhangú pontozással (116:112, 116:112, 116:112) a címvédő Uszikot látták jobbnak. Az ukrán sportoló egyszer sem veszített mérkőzést profi pályafutása során, 23–0 a mérlege. Egyelőre nem tudni, hogy lesz-e egy harmadik felvonása is ennek a párharcnak, egy kihívója már a mostani mérkőzés után akadt az ukránnak, a szintén brit Daniel Dubois személyében. Uszik elfogadta a kihívást, de előbb pihenni szeretne, így a következő összecsapás időpontja még nem ismert.