- Schiff, Malkovich és az Il Giardino Armonico

koncertek;

2024-12-23 13:56:00 CET

Esterházy programsorozat, amelyre idén még ötödével olcsóbban lehet jegyet venni. A januári vasárnapon Schiff András az a Capella Andrea Barca zenekarral lép fel, Mozart két zongoraversenyét adja elő, közben pedig megszólal Haydn Esz-dúr szimfóniája is. A március 29-30. hétvégén Beethoven öt zongoraversenye csendül fel, a koreai zongoraművész Sunwook Kimnek köszönhetően, aki dirigensként is irányítja majd a kastély rezidens együttesét, az Európai Kamarazenekart. Április 4-6-ig rendezik a quartetto plus fesztivált, amelyen többek között fellép a Cuarteto Casals, Emanuele Buono gitárművésszel, valamint Sebastian Koch (A mások élete, Mű szerző nélkül, Kémek hídja) színművész Arthur Schnitzler Tágra zárt szemek novellája alapján készült jazz-projektjével. Május 11-én Julia Hagen csellóművész Elgar e-moll csellóversenyét játssza majd. A programsorozat részeként napjaink keresett két szopránsztrája is színpadra lép: Kate Lindsey június 28-án az Il Giardino Armonicoval Giovanni Antonini irányítása alatt, Jeanine de Bique, október 24-én a Vénusz és Adonisz című koncerttel, a B’Rock Orchestra-val. November 22-én Antonio Pappano vezényli az Európai Kamarazenekart és frissen Opus Klassik díjjal kitüntetett Maria Dueñas hegedűművészt.

A KEYS TO HEAVEN zongorafesztiválon május 23. és 25. között a klasszikus zongorarepertoár más zenei műfajokkal, így pl. a pop/soul, a jazz, a balett- és film-, a bécsi klasszikus és a modern zenével áll párbeszédben, és még egy akkor és most közötti Haydn-csatára is számíthatunk. A háromnapos fesztivál mottója: “kompromisszumok nélkül”.

A szeptember 10-től szeptember 21-ig tartó HERBSTGOLD Fesztiválon a filmsztár, John Malkovich a zongoraművész Anastasya Terenkovával közös Robert Bolano estjén Piazzola, Vivaldi, Satie és Schnittke darabokat hoz, míg a népszerű bariton, Andre Schuen dalestjén Richard Strauss, Alexander von Zemlinsky és Richard Wagner műveiből válogat. Három másik nagyzenekari koncerten Julian Rachlin vezényli a BBC Filharmonikusok Zenekarát, és Jean-Guihen Queyras csellóművészt, aki Dvořák h-moll csellóversenyét szólaltatja meg, majd Janine Jansen hegedűművészt és a Európai Kamarazenekart, később a Kristiansand Symphony Orchestra élén Alexandra Dowgan zongoraművészt hallgathatjuk meg a kismartoni Esterházy kastélyban.