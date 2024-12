- Futballkarácsony gyászszünettel

karácsony;futball;stadionok;éneklés;

2024-12-24 09:30:00 CET

Első alkalommal a jelenleg első osztályú Union Berlin szervezett közös karácsonyi éneklést a szurkolóival. A magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató klub 2003 óta minden évben december 23-án várja a drukkereket a hazai találkozóknak otthont adó, 22 500 néző befogadására alkalmas stadionba, ahol idén is telt ház volt a közel másfél órás programon, ami egyperces gyászszünettel kezdődött a múlt pénteki magdeburgi tragédia miatt (egy autós fékezés nélkül hajtott a karácsonyi vásár résztvevői közé, öten meghaltak, több mint kétszázan megsérültek).

Az eseményen részt vettek a csapat játékosai, vezetői is, minden évben fellép egy berlini középiskola kórusa is, így volt ez idén is. Több mint hatvanezren szerettek volna személyesen jelen lenni a közös éneklésen, ezért az egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sorsolással döntött arról, kik juthattak be az arénába. A szerencsés jegytulajdonosoknak 10 eurót kellett fizetni egy belépőért.

A legnagyobb létszámú közös éneklés helyszíne Dortmund volt, a Signal Iduna Park Stadionban 72 ezren énekeltek karácsonyi dalokat december 8-án, ádvent második vasárnapján. Dortmundban 2017 óta búcsúztatják közös énekléssel az évet. A program 2x45 percig tartott, közben 15 perc szünettel, pont úgy, mint egy futballmeccsen. A sztárvendég az idei német énekes tehetségkutató, a Deutschland such den Superstar (DSDS) győztese, Alexander Klaws. Idén azok a szerencsések vehettek részt személyesen ezen a programon, akik tavaly lefoglalták jegyeiket. A jövő évi közös éneklésre sem kapható már jegy Dortmundban, de lehet már regisztrálni a 2026-os karácsonyi eseményre is, igaz, ez még nem jelent garanciát arra, hogy az érdeklődő be is jut a stadionba. A dortmundi közös éneklést élőben közvetítette a német SkySport. Az ülőhelyekre 12, az állókra 6 euróba került egy jegy, a bevételt a városban működő szociális intézmények között osztják el.

Templomban énekeltek a Bayern München játékosai A Bayern München idén nem szervezett közös éneklést az Allianz Arénába, a drukkereknek december 11-17. között a bajor fővárosban található Hofkirchében volt lehetőségük együtt énekelni a játékosokkal, minden nap más futballistákkal lehetett itt találkozni. Közvetlenül karácsony előtt mézeskalács-sütőversenyt hirdetett a bajor klub. Az együttes honlapjára fölkerült néhány mézeskalács, amit a játékosok készítettek, azok a drukkerek, akik úgy gondolták, hogy szebbet tudnak alkotni, beküldhették a fotót saját mézesalácsukról. A legszebbeket készítők között belépőket sorsolnak majd ki a Bayern München hazai bajnoki találkozóira.

A két magyar válogatott játékost – Gulácsi Péter, Willi Orbán – alkalmazó RB Leipzig idén másodszor szervezte meg a karácsonyi közös éneklést szintén december 8-ra. A programon több mint 20 ezren vettek részt, a tavalyi tapasztalatokból okulva – és a szurkolói észrevételekre reagálva – idén az egyik kapu mögötti szektorban helyezték el a kórust, így az egész stadionból jól lehetett látni a szereplőket. A felnőttek 15, a gyermekek 8 euróért válthattak belépőt, az ár tartalmazott egy ingyen forralt bort vagy mézeskalácsot.

Stuttgartban tegnap énekelhettek együtt a szurkolók a játékosokkal. A sváb fővárosban hatodik alkalommal rendezték meg az eseményt, ami Berlinhez hasonlóan gyászszünettel kezdődött. Minden évben sztárvendégeket kérnek fel a karácsonyi dalok eléneklésére. Idén a helyi sajtóban slágerkirálynőnek nevezett Andrea Berg, illetve Patricia Kelly, Gregor Myle és Vincent Gross állt a színpadon.

Mindenhol azt kérték a szurkolóktól, hogy zászlókat ne hozzanak magukkal, helyette egy-egy gyertyával érkezzenek a stadionba.

A pénteki tragédia miatt elmaradt az FC Magdeburg stadionjába péntekre tervezett közös éneklés a drukkerekkel. A 26 ezer jegytulajdonos eldöntheti, hogy megtartja belépőjét a jövő karácsonyi éneklésre vagy visszaváltja. A Magdeburgtól 50 kilométerre található Halberstadtban minden évben december 24-én ad koncertet a helyi asszonykórus, idén erre nem került sor. Szintén a magdeburgi események miatt mondták le a hagyományos karácsonyi éneklést a landshuti és iserlohni templomban.

Gelsenkirchenben megszüntették a karácsonyi éneklést A másodosztályú FC Schalke 04 stadionjában, a 62 ezer néző befogadására alkalmas, behúzható tetejű Velitns Arénában 2019 óta énekelhettek együtt a nézők karácsonyi dalokat a szurkolókkal. Minden évben telt ház volt – 2020 kivételével, amikor a Covid-járvány miatt egyetlen német stadionban sem szerveztek éneklést -, tavaly mégis elmaradt ez a program, majd idén sem rendezték meg. A klub rövid közleményében azzal indokolt, hogy „stratégiailag más irányba szeretne elindulni az egyesület”. Rostockban a „Zoltan” nevű hurrikán miatt maradt el a közös éneklés a helyi – jelenleg harmadosztályú - futballcsapat stadionjában. Az eseményt tavaly a városra lecsapott vihar miatt pár órával a kezdés előtt törölték a programból.

Otto Rehhagel is énekelt a színpadon

Nem csupán az élvonalbeli klubok többsége hívta közös karácsonyi éneklésre a szurkolóit: a másodosztályban szereplő 1. FC Köln hétfőn dalolt együtt a rajongóival, a klub gondolt a külföldi drukkereire is, külön lelátórészt biztosított a nem Németországban élők számára. 2015 óta szerveznek közös éneklést az arénába, idén minden karácsonyi dalt másik iskolai kórus adott elő, így közel 1300 gyermek lépett fel.

A szintén második vonalban játszó Fortuna Düsseldorf 2018 óta hívja minden évben december 23-án közös éneklésre a szurkolóit. A belépők egységesen 9,90 euróba kerültek, az összegből jegyenként egy eurót civil alapítványok kapnak. Lehetett vásárolni támogatói jegyet is 11,90-ért, ebből három euró kerül különböző szervezetekhez. A karácsonyi éneklést hagyományosan Düsseldorf főpolgármestere nyitotta meg, aki köszöntőjében elítélte a Magdeburgban történteket és részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak.

Az ugyancsak Bundesliga II-ben szereplő Eintracht Braunschweig december 21-én énekelt együtt a drukkerekkel, ez volt a harmadik közös karácsonyozás. A felnőttek 14, a gyermekek 7 euróért juthattak jegyekhez. A dalokat a braunschweigi színház művészei énekelték el.

A másodosztályú 1. FC Nürnberg szintén szombaton tartotta nagy karácsonyi énekprogramját. A jegyek 8 euróba kerültek, minden eladott belépő árából 1 eurót a városban működő kutyamenhelyek kaptak meg. Idén a 2023-as The Greatest Talent zenei tehetségkutató győztese, Mariella Dietrich volt a sztárvendég. A korábbi tapasztalatokból kiindulva a rendezők arra kérték a stadionba érkező szurkolókat, hogy a magukkal hozott gyertyákat csak a lelátón gyújtsák meg és akkor, amikor erre a műsorközlő megkéri őket.

Otto Rehhagel volt a sztárvendég múlt csütörtökön a harmadosztályú Rot-Weiß Essen karácsonyi programján. A görög válogatottal szövetségi kapitányként 2004-ben Európa-bajnoki címet nyert német szakember – aki korábban 14 évig volt a német első osztályban szereplő Werder Bremen vezetőedzője, ezen kívül 1998-ban az újonc Kaiserslauternnel bajnok lett az első osztályban, ami sem előtte, sem azóta nem sikerült senkinek a német futballban – Essenben született és visszavonulása óta itt él. A 86 éves Rehhagel ugyanúgy együtt énekelt a kórussal a színpadon, mint Thomas Kufen főpolgármester. Az idei volt a harmadik közös éneklés az esseni stadionban, 2022-ben háromezren, tavaly hatezren voltak ott a helyszínen, idén tízezren énekeltek együtt.

Itthon jótékonykodnak éneklés helyett

A magyar klubok nem szerveznek közös karácsonyi éneklést a szurkolóikkal. Az FTC labdarúgói évek óta megajándékozzák a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeit. A DVSC játékosai a korábbi évekhez hasonlóan a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány gondozottjait lepték meg ajándékcsomagokkal a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekhematológiai-Onkológiai Részlegén. „Arra biztatok mindenkit, akinek lehetősége van rá, hogy támogassa a rászorulókat – idézte a debreceni klubhonlap Vajda Botond, a piros-fehérek játékosának nyilatkozatát. - Tegyük szebbé a gyerekek ünnepét, akik nem tehetnek arról, hogy ilyen helyzetbe kerültek!”

A felcsúti klub 200 millió forint értékben juttatott el sportruházatot a rászoruló gyermekeknek, Pakson jó állapotú, használt sportszereket gyűjt a klub, amiket intézetben nevelkedő gyermekek kapnak meg, akik a karácsonyt is a szüleik nélkül kényszerülnek eltölteni. Az MTK Budapest az Ágota Közösség, Magyarország egyik legnagyobb gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményrendszere számára gyűjtött használt ruhákat, játékokat, műszaki cikkeket. Az Újpest FC öregfiúkcsapata december 22-én lépett pályára és 28-án is szerepel jótékonysági rendezvényeken, a bevételt az Életfa csoport, a Hűvösvölgyi Gyermekotthon, a Krízis Alapítvány Gyermekotthona, az újpesti szociális intézmények támogatott családjai és a Bodrogközi kistérség hátrányos helyzetben élő gyermekei között osztják szét. Kecskeméten a halmozottan sérült gyermekek családjainak megsegítésére szerveztek árverést.

A másodosztályú csapatok közül a Vasasnál a klub által felajánlott tartós élelmiszerekből, ajándéktárgyakból összeállított csomagokat a szurkolói csoportok juttatták el a leginkább rászorulóknak. Kapott csomagot az a Kisvárdán élő Vasas-drukker is, aki nehéz anyagi körülményei ellenére az együttes összes mérkőzésén a helyszínen szurkol a kedvenceinek.