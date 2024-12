- „Mindent megteszek, hogy gyógyuljanak ezek a sebek” – A pécsi püspök is bocsánatot kért az egyház tagjai által elkövetett bűnökért

egyház;Pécs;püspök;bocsánatkérés;

2024-12-23 14:39:00 CET

Felföldi László pécsi püspök – Marton Zsolt váci és Varga László kaposvári püspökhöz, illetve Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapáthoz hasonlóan – bocsánatot kért az egyház tagjai által elkövetett bűnök miatt – írja a Szemlélek.

A pécsi főpásztor az egyházmegye honlapján megjelent adventi interjúban beszélt az előttünk álló szentév üzenetéről, a reményről, a békéről és a háborúskodásról, de nem kerülte meg az egyházba és az egyházi emberekbe vetett bizalmat megrengető történések témáját sem.

„Az Isten különleges módon újítja meg az emberiséget és az egyházat, és most egy ilyen csodálatos megújulásban vagyunk. De minden megújulásnak valahol a kezdő lépése az ott van, hogy ránézünk a sebeinkre, a bűneikre, a hibáinkra” – jelentette ki. Felföldi László szerint az egyháznak most ez a lépése jött el, ez a pontja.

„És én köszönöm, hogy püspöktestvérek elindítják ezt, és mozdulnak ebben. Én is itt szeretnék bocsánatot kérni mindazokért a bűnökért, melyeket az egyház, az egyház munkatársai, az egyház tagjai elkövettek a sebzetteken, a szenvedőkön. Személyesen is ígérem, és mindent megteszek, hogy gyógyuljanak ezek a sebek, és hogy a jövőben ne következzenek be”

– fogalmazott.

A pécsi püspök hozzátette, az emberi gyengeség, az emberi nyomorúság kíséri az egyház életét is. „Ezek végtelen szomorú történetek, végtelen fájó történetek, de ezekkel most nekünk kell szembenézni, ezekért most nekünk kell bocsánatot kérni, és ezeket a sebeket nekünk kell gyógyítani” – hangsúlyozta.