- Semmivé váltak a nagy ígéretek, január végén dőlhet el a Dunai Vasmű sorsa

Annyit viszont kifejtett, hogy a felszámolás alatt lévő céget két érdeklődő tekintette meg. Az egyik a hírekben emlegetett Duferco és Minerfin konzorciuma, míg a másik egy cseh vállalat. Hogy pontosan ki lenne az utóbbi vevőjelölt, azt kérdésünkre nem kívánta elárulni megszólalónk. Mindkét fél részéről voltak a gyárban az elmúlt két hetet bezárólag – tette hozzá az előzőekhez.

Szavai szerint azért sincs megállapodásközeli helyzet, mert ismeretei szerint az egykori Dunaferr újraindítása iránt érdeklődőknek a megtekintés után azon kell dolgozniuk, hogy egy használható üzleti tervet tegyenek le az asztalra. Olyan koncepcióra van szükség - mondta -, amely a felszámoló számára elfogadható, s láthatóak benne olyan garanciák, amelyek tükrözik egy tartós és hosszútávú működés lehetőségét. Ezt az ajánlatot szavai szerint pedig január végéig kell az asztalra lerakniuk. Így szerinte az, hogy erről még az idén megegyezzenek, az „kincstári optimizmusnak” tűnik. Lehet, hogy születik a napokban elvi megállapodás, ám azok a dokumentumok, amelyek mentén érdemi döntést hoznak majd, nagy valószínűséggel csak a jövő év első hónapjában készülnek el - fejtette ki.

Mint ismert, a közelmúltig az indiai-brit Liberty Steel felelt a dunaújvárosi vállalatért, amelyet az átvétele után Liberty Dunaújvárosra keresztelt át. A nagy ígéretek azonban semmivé váltak és a cég hónapok alatt szinte összeomlott. Előbb az acél és a kokszelőállítást végző Duna Furnace Dunai Vasmű Kft.-nél lévő munkatársakat küldték állásidőre és állították le a termelést, illetve a a kohókat, majd a hengerelt termékek előállítását végző Dunarolling Dunai Vasmű Kft. dolgozói esetében is ugyanez történt. Így októberre az egykori Dunaferr teljes termelése leállt. Ezek után a két üzletágat felügyelő említett cégek ellen felszámolási eljárás is indult. Így most ott tart a helyzet, hogy közvetve a magyar állam szeretné rendezni a Dunai Vasmű sorsát és újraindítani a termelést. Ehhez kívánnak partnereket találni, akik az üzemet legalább már megtekintették, s ennek fényében próbálnak valamilyen koncepciót kialakítani a jelek szerint január végéig.