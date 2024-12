- Azonnali jogvédelmet kapott a házára Tordai Bence, felfüggesztik Sára Botond főispán bontási határozatát

Magyar György;jogvédelem;Tordai Bence;Sára Botond;

2024-12-24 13:54:00 CET

Karácsonyi örömhír: megkaptuk a bíróságtól az azonnali jogvédelmet! Ez azt jelenti, hogy a perek lezárultáig felfüggesztik Sára Botond „főispán” bontási határozatát, vagyis most nem ketyeg a hat hónapra beállított fideszes időzített bomba a családi otthonunkban - közölte Tordai Bence a Facebookon.

Tordai Bence szerint így legalább náluk is békében és nyugalomban telhet az ünnep. Megköszönte a jogi képviseletet Magyar Györgynek és Balogh Szabolcsnak, továbbá azt a szakmai segítséget, jókívánságot és támogatást, amit ismerősöktől és ismeretlenektől kaptak az elmúlt időszakban. Mindemellett az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint ez a történet nem a tárgyalótermekben, hanem a szavazófülkékben fog véglegesen és megnyugtatóan lezárulni.

Korábban lapunk is beszámolt a Tordai Bence II. kerületben épült 131 négyzetméteres családi házának bontására kiadott kormányhivatali kötelezés ügyéről. A képviselő 2016-ban vásárolt egy ingatlant itt. A telken álló régi ház átalakítására a korábbi tulajdonosok kértek építési engedélyt. Tordaiék azonban módosítottak volna ezen, de nem tehették, mert a kormány közben eltörölte a 300 négyzetméter alatti családi házak engedélyezési kötelezettségét, helyette bevezették az egyszerű bejelentést, így Tordaiék is ezt adtak be az új tervekkel. A beadott építési dokumentációt a hatóság az akkori gyakorlatnak megfelelően nem ellenőrizte.

Tordai, ahogy mindenki más is, saját kontójára építkezett. Az, hogy a hivatal szerint gond van az épülettel az érintettek számára csak akkor derült ki, amikor hatósági bizonyítványért – régi nevén használatbavételi engedélyért – folyamodtak, de az elkövetett szabálytalanság miatt nem kapták meg. A szabálytalanságon kapott építtető ellen rögvest építésrendészeti eljárás indul, amelynek során eldől, hogy megúszható az ügy némi bírsággal, vagy el kell bontani az épület egy részét, vagy az egészet. (Ez a gyakorlat annyi vitát szült, hogy idén októberben gyakorlatilag visszaállították a korábbi engedélyezési eljárást.) Így járt Tordai is, aki egy régi fal bontásán csúszott el, ami eredetileg megmaradt volna, de ők elbontották.

Tordai Bence már bejelentette, hogy bíróság elé viszi az ügyet és azonnali jogvédelmet kért a házukra.