- Orbán Viktor: Átrendezzük az európai párttérképet, azután át akarjuk venni az Európai Bizottság irányítását

Európai Bizottság;Orbán Viktor;Donald Trump;Magyar Péter;orosz-ukrán háború;

2024-12-24 10:05:00 CET

Van olyan év, amikor az is siker, ha életben maradunk, az is jó, ha nem csúszunk vissza. A háborús évek ilyenek. A háború három évét Magyarország kibekkelte. Próbáltunk a kanyarban előzni, és még a háborús helyzetet is valamennyire a javunkra fordítani, de ez Európában senkinek sem sikerült - magyarázta Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypárti Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Először a magdeburgi merénylet került szóba, amellyel kapcsolatban a miniszterelnök ismét elmondta, hogy "amíg a migrációs invázió nem következett be Európában, ilyesmi nem történt. Azóta viszont visszatérően megtörténik." A merénylő 2006 óta élt Németországban, de ezt a miniszterelnök nem említette. Gondolatmenetét helyette eképp folytatta: "Nekünk, magyaroknak, szerencsére időben volt eszünk és merszünk nemet mondani. Ha elhibázod, benne vagy, és onnan más világ kezdődik. A németek már ebben a másik világban élnek".

A beszélgetés ezután áttért Magyarország gazdasági helyzetére, amit a lap a kormányzati narratívának megfelelően természetesen külső tényezőkkel magyarázott: "Németország és Franciaország a politikai zűrzavar és a gazdasági válság kettős szorításától szenved, ami egész Európára kihat". Ezt a gondolatot a miniszterelnök úgy folytatta, hogy "ez még csak a kezdet. Amerika és Európa együtt elköltött a háborúra mintegy 300 milliárd eurót. Ebből a pénzből az életszínvonal gyors emelkedését lehetett volna elérni egész Európában." A miniszterelnök ezt követően elmondta, hogy ilyen balszerencsés időszak számára nem volt még.

Orbán Viktor ezek után megismételte azt a sosem igazolt állítást, mely szerint a 2020-as amerikai elnökválasztást - amikor Donald Trump vereséget szenvedett -, elcsalták. "A világ nyugati felén több életidegen, veszélyes eszméknek hódoló, országaikat megvédeni képtelen vezető van egyidőben hatalomban.

A 2020-as választás után, amit nyilvánvalóan elcsaltak, hogy megfosszák Donald Trumpot az elnökségtől, egy éven belül távozott Angela Merkel, a németek erős és stabil kancellárja, és Franciaország bonyolult politikai rendszere is a csúnyábbik arcát kezdte mutatni. És éppen ekkor vállaltunk egy erőnket meghaladó katonai konfliktust Oroszországgal" - magyarázta a világ nagy nehézségeit, majd felsorolta azért azt is, hogy kik az Orbán-kormány barátai.

"Az új amerikai elnök kedveli Magyarországot. A kínai elnök az Európai Unió két országába látogatott el, Franciaországba és hozzánk. A barátunk Törökország elnöke, korrekt partnerünk az orosz elnök, és jó barátunk az izraeli miniszterelnök is. Aligha volt ilyen a magyar diplomácia történetében"

- mondta. Donald Trump elnökségének pozitívumaként a kormányfő azt hozta fel, hogy "lesz egy fair vízumrendszer és kettős adóztatást kizáró egyezmény a két ország között, és erőteljes amerikai tőkebefektetések érkeznek majd Magyarországra. Ezen kívül a világ biztonságosabb lesz, közeledünk a béke felé, talán el is érjük, és a világban elburjánzott számos ideológiai marhaságot egy metszőollóval visszametszik".

Természetesen szóba került Brüsszel is, amellyel kapcsolatban a szuverén miniszterelnök ismét Donald Trump győzelmét vélte felfedezni, mint nagy esélyt a "patrióták" számára.

"Ami az Európán belüli helyzetet illeti, megerősödtünk ugyan az amerikaiak győzelmével, de nem kerültünk többségbe, ezért a küzdelem folytatódik. Van haditervünk, hogy miként alakítunk ki együttműködést az európai konzervatívokkal, hogyan akarjuk világossá tenni az Euró­pai Néppárt tagpártjai számára, hogy az igazi kereszténydemokrata jobboldal és hagyomány a patriótáknál van, és nem náluk.

Először átrendezzük az európai párttérképet, és utána át akarjuk venni az európai parlamenti többségen keresztül az Európai Bizottság irányítását is"

- jelentette ki.

A véget érő magyar uniós elnökséggel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, hogy a legmeggyőzőbb tanácsot a korábbi francia elnöktől, Nicolas Sarkozytől kapta. (Épp a napokban ítélték el jogerősen befolyással való üzérkezdés korrupció miatt.) A miniszterelnök szerint Sarkozy azt mondta neki, el kell dönteniük, hogy bürokratikus vagy politikai elnökséget akarnak, utóbbi jelenti az égető kérdések megoldását. "A magyar elnökségre sokáig emlékeznek majd" - értékelt Orbán.

Azzal kapcsolatban, hogy a magyar gazdaság képtelen magára találni, a miniszterelnök azt mondta, hogy van olyan év, amikor az is siker, ha életben maradunk, ilyenek a háborús évek. Majd elismételte mostanában megszokott, hangzatos ígéreteit. "Most, amikor vége lesz a háborúnak, repülőrajtot vehetünk. Repülőrajtot az tud venni, aki a felkészülést, az alapozást elvégezte, bemelegített, tudja, hogy melyik rajtkockába kell beállni, és tudja, hogy mikor fog eldördülni a startpisztoly. Mi felkészültünk, és 2025-ben repülőrajtot fogunk venni. Visszatér a háborús politika helyett a békeévek politikája, és megint lesznek nagy gazdasági sikereink" - jelentette ki.

A kormányfő leszögezte:

"A háború 2025-ben véget ér. Vagy úgy, hogy sikerül béketárgyalással lezárni, vagy úgy, hogy az egyik harcoló fél megsemmisül."

Szóba került Magyar Péter is, akihez képest Orbán Viktor már Gyurcsány Ferencet is Konrad Adenauernek tartja. "Ha pedig az agresszív hőbörgés válik uralkodóvá, amit most az új ellenzéki stratégia hozott magával, az biztosan nem jó. De hát gyenge az a versenyző, amelyik arra panaszkodik, hogy milyen eszközöket vet be vele szemben az ellenfele. Mindent bevet, nem kérdés. Brüsszelből ezúttal olyan megbízottakat jelöltek ki a leváltásunkra, akik ezt a fegyvernemet választották. Megküzdünk velük is" - hangoztatta elképzeléseit a kormányfő, aki a jelek szerint kormánya szócsöveinek kommunikációját eddig nem találta hőbörgőnek.

Mindezek után Orbán Viktor megfogalmazta karácsonyi üzenetét is: "Merjenek bizakodni. Nehéz elhinni három év brutális háború után, amely a szomszédban zajlik, az elhibázott brüsszeli politika mellett, a gazdaságokat sújtó szankciós politika elszenvedőjeként, a háborúra adott rossz brüsszeli válaszok miatti magas inflációs évek után, hogy a következő év jó lesz, sőt fantasztikus lesz. Hiszem, ha látom, mondják a magyarok. Hát azt kívánom, hogy lássák meg" - fogalmazott.