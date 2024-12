- Schmidt Ádám államtitkár előzékenyen felhívta Magyarország sportolóinak a figyelmét, hogy milyen fontos az Orbán-kormány bizalma

Orbán-kormány;Magyarország;bizalom;Schmidt Ádám;sportpolitika;

2024-12-25 20:38:00 CET

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint hatalmas felelősséget, de egyben nagy lehetőséget is jelent az Orbán-kormány bizalma, amiért a jövőben is stratégiai ágazatként tekint a sportra. – Ezzel élni kell tudni, és ha ezzel élünk, akkor meggyőződésem, hogy egy olyan nemzet lehet a magyar, amely sokkal egészségesebb, sokkal öntudatosabban éli a mindennapjait, sokkal sporthoz közelebbi lehet, aminek a nap végén az egész magyar társadalom lehet a győztese – fogalmazott az M1-nek Schmidt Ádám.

Az államtitkár megjegyezte: az idén hatalmas büszkeséget jelentett számára, hogy sportvezetőként ott lehetett a párizsi olimpián, majd a paralimpián, előbbin Magyarország a 14. helyen zárt az éremtáblázaton. Hozzátette, hogy az év végén hazai környezetben rendezett rövidpályás úszó-világbajnokság fantasztikusan sikerült, a női kézilabda-válogatott pedig az Európa-bajnokságon szerzett bronzérmével bizonyította, hogy ott van a világ élmezőnyében.

Schmidt Ádám – a a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), illetve az Orbán Viktor által alapított Puskás Akadémia egykori jogásza –, kitért arra, hogy a magyar sport humánerőforrás problémákkal küzd, ugyanis az elmúlt 14 évben olyan mértékű előrelépés zajlott le az infrastruktúrában és a támogatásban, amit a humánerőforrás nem tudott követni.

Emlékeztetett, hogy 2025-től a Nevelő Edző Programban részt vevő nagyjából 460 szakember támogatását csaknem duplájára növeli az államtitkárság.

Az államtitkár beszélt az LA10 programról is, amely a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok négyéves koncepciója. A program célja, hogy a magyar csapat 10 aranyérmet nyerjen vagy bekerüljön az éremtáblázat 10 legeredményesebb nemzete közé. Elmondta, hogy a szövetségekkel közösen már most kijelölik a Los Angeles-i keretet, amely 370-400 sportolót jelent, őket szeretnék végig segíteni az olimpiáig vezető úton, illetve már a 2032-es és 2036-os keretben is gondolkodnak.

Ami 2025-öt illeti, Schmidt Ádám szerint ugyan Magyarország számos nagy nemzetközi sporteseményt, köztük cselgáncs világbajnokságot is rendez majd, a legfontosabb feladat az LA10 program beindítása lesz, emellett pedig szeretnék növelni a közösségi sportban résztvevők létszámát is.