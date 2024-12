- Messiásvárás

Románia;

2024-12-27 06:00:00 CET

Megváltót vártak a románok Karácsonyra, de csak a korábbi kormány RMDSZ-szel felturbózott változatát kapták és egy ígéretet arra, hogy egy politikai hullának számító bukott politikussal próbálják megnyerni majd a megismételt elnökválasztást, s megőrizni az EU-konform jogállamot és demokráciát.

Kívülről könnyű objektívnek lenni, de innen nézve alapvető nagy gond nem volt az előző román rotációs kormánnyal, amellyel a korábbi két nagy versenytárs véget vetett az évtizedes politikai instabilitásnak. Szépséghibái nyilván voltak ennek a jobbközép-balközép egymásraborulásnak, de az ország fejlődött, a bérek, nyugdíjak rohamtempóban nőttek, olyannyira, hogy az a költségvetést is földhöz vágta. A választások mégis tragikus eredményt hoztak, a demokratikus intézményekbe vetett bizalom korábbi lenullázódása most hozta meg a gyümölcsét: egy nárcisztikus, szemfényvesztő Messiást az elnökválasztás első fordulójában, illetve három szélsőjobb, demokráciaellenes pártot a parlamentbe. A status quo-t megerősítő új karácsonyi kormány tovább rontotta a helyzetet, az elnökválasztás első fordulóját megnyerő Călin Georgescu nem is hagyta ki a ziccert. A botcsinálta közösségi médiasztár a TikTokról kilépve most már a Facebookon és más fórumokon is hirdeti a szebb jövőt, beszámol híveinek, természetesen a visszakérdezés lehetősége nélkül. A hagyományos médiát továbbra is kerüli, az újságírók kellemetlenkedő kérdéseinek megválaszolása nem illik abba a Messiás imidzsbe, amelyet villámgyorsan maga köré épített. Programja, ütőképes pártja ugyan nincs, de az elégedetlen ellenzéki táborból máris sok szavazót megszerzett. Az elnökválasztás első fordulója és a parlamenti választás közötti egyetlen hét alatt a mögé beállt, frissen grundolt pártnak nem sikerült annyi embert listára tenni, ahány mandátumot nyertek. Múltja, jelene semmivel sem makulátlanabb, mint azoké, akiket támad – de ebben az általános Messiás-váró hangulatban a jövő mégis az övé, az övéké lehet. Biztos van rá gyógymód, de Bukarestben azt egyelőre nem találják.