- Visszaszámlálás Pozsonyban, Fico moszkvai útja kormányzása egyik legmélyebb válságát eredményezte

Robert Fico;Vlagyimir Putyin;

2024-12-26 19:02:00 CET

Peter Pellegrini szlovák államfő napok óta várja a részletes tájékoztatást arról, miről is tárgyalt vasárnap Robert Fico miniszterelnök Vlagyimir Putyinnal Moszkvában. A köztársasági elnök, aki egyben a Hlas párt vezetője is, a tavaly őszi parlamenti választások után azzal a feltétellel lépett koalícióra Fico Smer pártjával és tette lehetővé számára az újabb kormányalakítást, hogy az ország külpolitikája, euroatlanti elkötelezettsége nem változik, erről külön dokumentumot írtak alá. A miniszterelnök szinte titokban előkészített moszkvai útja, valamint az, hogy a tervezett vizitről a szlovák politika, beleértve a koalíciós partnereket is, Aleksandar Vučić szerb elnök kiszivárogtatása révén értesült, nem erről tanúskodik, miközben a koalíción belüli feszültségek egyre mélyebbek. Pellegrini hivatalának közleménye szerint az államfő reméli, hogy Fico moszkvai útja, "amely jelentősen árthat Szlovákia megítélésének az Európai Unióban és a NATO-ban", nem pusztán öncélú politikai lépés volt. Pellegrini, akinek támogatása nélkül nincs kormánytöbbség, emlékeztetett az aláírt közös nyilatkozatra és hozzátette:

reméli, hogy az továbbra is teljes mértékben érvényes.

Az elnök pártja, a Hlas egyelőre nem kommentálta Fico moszkvai útját, sajtóosztályának közleménye azonban emlékeztet a koalíciós megállapodásra és leszögezi, azt várják, hogy a következő koalíciós tanácson a kormányfő beszámol a moszkvai vizit eredményéről és részleteiről. Pellegrini szociáldemokratái azonban nem egységesek a Fico-kormány eddigi lépései kapcsán sem. A Samuel Migaľ képviselő nevével fémjelzett csoport sokkal kritikusabb az átlagnál, az ő meggyőzésük nélkül nincs többség a koalícióban, ellenállásukon már több kormányzati kezdeményezés bukott el vagy halasztódott el. Fico moszkvai vizitje kapcsán Migal’ azt nyilatkozta, hogy az „joggal vet fel kérdéseket”, mert kockára teheti a szövetségesek bizalmát.

A miniszterelnök azonban hallgat, holott moszkvai látogatása jelenlegi kormányzása egyik legmélyebb válságát eredményezte. Az ellenzéki liberális SaS párt azonnal jelezte, bizalmatlansági indítványt kíván benyújtani a Fico-kormány ellen, a legnagyobb ellenzéki erő, a Progresszív Szlovákia (PS) pedig ellenzéki egyeztetéseket kezdeményez, amibe bevonnák a kormánykoalíció „változásra vágyó képviselőit is”. Michal Šimečka, a PS vezetője a szlovák TV3-nak adott évértékelő interjújában, amelyet a Paraméter idézett, azt mondta, a PS fel van készülve az esetleges előrehozott választásokra. A

„Nem vagyunk hajlandók Putyin karácsonyi ajándéka lenni”

felhívással szervezett hétfői pozsonyi civil tüntetés kezdeményezői azt kérik a Főügyészségtől, vizsgálja meg a miniszterelnök moszkvai útját, mert álláspontjuk szerint az kielégíti a szabotázs vagy más, a büntető-törvénykönyv szerinti bűncselekmény lényegét, Szlovákia történetében példátlan külpolitikai fordulatot jelent.

Fico ugyan azt állítja, hogy az EU-csúcson tájékoztatta az uniós döntéshozókat arról, hogy Putyinhoz látogat, közlése azonban sem a külső, sem a belső vihart nem tudta kivédeni. A háromfősre apadt ingatag koalíciója számára a vég kezdete lehet ez a moszkvai kézfogás Putyinnal. 2021-ben Igor Matovič akkori szlovák miniszterelnök pozíciója is azzal rendült meg, hogy az Orbán-kormány és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter segítségével a szlovák parlamentet és koalíciós társakat megkerülve orosz Szputnyik covid vakcinát szerzett be. Magyar mintájú különutassága bukását eredményezte.