- Izrael most Jement bombázta, a repteret is találat érte, néhány méterre a WHO főigazgatójától

2024-12-26 20:06:00 CET

Három ember meghalt a Jemen elleni izraeli csapásokban – írja a The Guardian a Húszi TV-re hivatkozva, s a hírek szerint 11-egy megsebesültek. A Reuters információi szerint ketten a főváros, Szanaa nemzetközi repülőterén, egy ember pedig Ras Issa kikötőjében vesztette életét. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója közölte, hogy a nemzetközi repülőtéren tartózkodott a légitámadás idején. – Repülőgépünk személyzetének egyik tagja megsérült, ketten meghaltak, megsérült a légiforgalmi irányító torony, az indulási csarnok – alig néhány méterre a tartózkodási helyünktől – és a kifutópálya is.

– Őszinte részvétünk azoknak a családoknak, akiknek szerettei életét vesztették a támadásban. Az ENSZ és WHO kollégái biztonságban vannak – emelte ki a főigazgató, hozzátéve, hogy a pusztítás miatt várniuk kell a felszállással.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közleménye szerint vadászgépeik „hírszerzési alapú csapásokat hajtottak végre a húszi terrorrezsimhez tartozó katonai célpontok ellen Jemen nyugati partjainál és belső részein”. Szerintük ők a húszi rezsim katonai infrastruktúráját vették célba a repülőtéren, két erőműben és egy kikötőben, ahol Iránból becsempészett fegyvereket tároltak. – Az IDF nem fog habozni, hogy bármilyen távolságból fellépjen az Izrael Államot és polgárait érő fenyegetés ellen – zárták a közleményt.

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő azt mondta, hogy „Izrael addig folytatja a csapásokat a jemeni húszik ellen , amíg a munkát el nem végzik”. Utóbbi egyértelműen leszámolást jelent, ahogy Netanjahu – aki a katonai vezetők mellett személyesen felügyelte a légicsapásokat az izraeli légierő tel-avivi parancsnoki központjából – fogalmazott, „a terrorizmus ezen ágát levágjuk az iráni gonoszság tengelyéről”.