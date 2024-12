- Figyelmeztetett Benjamin Netanjahu: Izrael jemeni légicsapásai folytatódnak, míg „a munka el nem készül”

Jemen;Izrael;Benjamin Netanjahu;húszi lázadók;

2024-12-27 11:18:00 CET

Izrael légicsapásai „addig folytatódnak, amíg a munka el nem készül” – figyelmeztette Jement Benjamin Netanjahu. A The Guardian szerint az izraeli kormányfő videónyilatkozatában hozzátette, „eltökéltek vagyunk, hogy levágjuk a terrorizmusnak ezt az ágát az iráni gonoszság tengelyéről”.

Mint arról lapunk is beszámolt, az izraeli hadsereg csütörtökön légitámadást hajtott végre a szanaai nemzetközi repülőtér ellen, miközben Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója is éppen ott tartózkodott. Találat érte a Hodeida, Szalif és Rász-Kanatib nyugat-jemeni kikötővárosok katonai infrastruktúráját is. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) eközben közölte, vadászgépeik „hírszerzési alapú csapásokat hajtottak végre a húszi terrorrezsimhez tartozó katonai célpontok ellen Jemen nyugati partjainál és belső részein”. Az MTI azt írja, a csütörtöki izraeli légitámadásban legkevesebb hatan meghaltak és mintegy 40-en megsebesültek.

Az izraeli hadsereg péntek arról számolt be, hogy hajnalban megsemmisített egy Jemenből kilőtt rakétát, még mielőtt az elérhette volna Izrael légterét. „Miután a szirénák megszólaltak Izrael középső részén, egy Jemenből indított rakétát még azelőtt sikerült lelőni, mielőtt az Izrael légterébe ért volna. A lakosságot figyelmeztető szirénákat azért kapcsolták be, mert fennállt a lehetősége annak, hogy a találat után a Jemen felől kilőtt rakéta darabjai izraeli területre hullanak” – állt az izraeli hadsereg közleményében.

Múlt szombaton az izraeli hadseregnek nem sikerült elfognia egy Jemenből érkező rakétát, amely Tel-Aviv-Jaffa térségében csapódott be, tizennégy embert megsebesítve. A támadás után az izraeli miniszterelnök hétfőn a parlamentben kijelentette: a húszi infrastruktúrák lerombolására kérte a hadsereget.