- Szentségtőrés a győri Audinál

Magyarország;leépítés;Győr;Mercedes;BMW;Suzuki;Audi;foglalkoztatottság;

2024-12-27 14:45:00 CET

A foglalkoztatottság közvetve kihat a piacra is, nem véletlen, hogy a lakosság nem autóvásárlásra költi a pénzét, és ha munkája, családja miatt mégis rákényszerül, akkor az olcsóbb, de kockázatosabb megoldással próbálkozik, és használtat vesz. Talán nem véletlen, hogy a hazai személyautópark átlagkora már 15 év fölött van, amit egykor sikerült 10 év alá nyomni.

A forint-euró árfolyama miatt az akciók ellenére is folyamatosan drágulnak az autók: a magyar piac legolcsóbb villanyautója, a Kínából érkező Dacia Spring alapváltozata 8,7 millió forintba kerül.

A hasonló méretű legolcsóbb benzines is Renault-­származék: a Mitsubishi-jelvényes Clio, pontosabban Space Star ára 4,44 millió forint, ám ennek forgalmazása hamarosan megszűnik, ami nagy csapás a kiskategóriára. Idén december elsejéig a Datahouse adatai szerint Magyarországon 22 691 kishaszonjárművet (+18,7 százalék) és 109 732 új személyautót (+10 százalék) helyeztek forgalomba itthon, ám utóbbiak 10-15 százalékáról három hónapon belül lekerül a magyar rendszám, és reexportra megy. A maradék 30 százaléka magánvásárlás, a többi céges, köszönhetően az elektromos autók vásárlását támogató újabb állami pénzeknek.

Az árcsökkenésben nem segítenek a hazai gyárak, melyek több új modellel lépnek piacra. A legolcsóbb esztergomi Suzuki, a Vitara ára 7,79 millió forint, az S-CROSS 8,25 millióról indul, a többi Made in Hungary-modell ennél jóval drágább. Évtizede még kérdezni is tabu volt olyat, hogy egy Audi-gyárban készülhetnek-e más márkájú modellek, napjainkban ez már győri valóság. A VW- csoporthoz tartozó Audi Hungaria szalagjáról Seat származású elektromos Cuprák gördülnek le. 2025-ben 3500 munkatárs dolgozik Győrben a Cupra Terramaron, valamint az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleken. A legolcsóbb Made in Győr-modell, az Audi Q3-as ára 15,3 millió forint, a Cupra Terramar 15,627 millió forintról indul.

A sportos modelleknek és az elektromos motorgyártásnak is köszönhetően egyelőre marad az Audi Hungaria 12 ezres dolgozói létszáma. Miközben a győri Audinál, az esztergomi Suzukinál és a szentgotthárdi Opelnél csak a szokásos két hétig tart a téli leállás, a kecskeméti Mercedesénél egy hónapos lesz a szünet.

A szakszervezetekkel öt hónapon át folytatott tizenöt tárgyalás után egyoldalú bérfejlesztésről döntött a közel 4500 főt foglalkoztató kecskeméti Mercedes-Benz-gyár vezetősége. A csomag 2024. április 1-jétől 8 százalékos, 2025. április 1-jétől pedig további 5 százalékos alapbéremelés mellett egyéb juttatásokat is tartalmaz.

Októberben legördült a gyártósorról a kétmilliomodik kecskeméti Mercedes, egy tisztán elektromos hajtású EQB, melynek magyarországi listaára 23,748 millió forint. A csökkent termelés miatt felmerülhet a kérdés, hogy miből fizetik majd a megemelt béreket, mert december 18-tól január 20-ig áll a gyár.

A kedvezőtlen piaci helyzet miatt olyan hírek is megjelentek, hogy a BMW Group lassít Debrecenben, ahol 2025-ben több mint 1500 munkavállalóval indul a termelés. Hans-Peter Kemser elnök-vezérigazgató szerint teljes lendülettel épül az autógyár, a tervek változatlanok, nem csökkentették az évi 150 ezres kapacitást, és nincs változás a modellkínálatban sem.

A Szegeden építkező kínai BYD telephelyén jövő év végére futtatják fel a termelést: a közel tíz­ezer ember foglalkoztatását jelentő gyárban Dolphin és Atto 3-as modellek készülnek majd. A magyarországi BYD-kereskedésekben a kínai eredetiek listaára 12,624 millió, illetve 15,99 millió forint, utóbbira az akciós kedvezmény egymillió forint.