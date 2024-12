- Nagy volt az ünnepi forgalom az ügyeleteken, több ügyelő orvos is jelezte, hogy nem tudja felvenni a munkát, mert beteg

ügyelet;Országos Mentőszolgálat;sürgősségi ellátás;

2024-12-28 06:00:00 CET

Főleg a gyerekek szorultak ügyeleti ellátásra a karácsonyi napokban – derült ki az Országos Mentőszolgálat friss összefoglalójából. Mint arról korábban írtunk: egy hétig (december 23-30 között) gyakorlatilag „alvó üzemmódban” működik az egészségügyi ellátórendszer. A háziorvosok nagy többsége december huszadika után már nem fogadott beteget. A hosszú alap- és szakellátási szünet alatt csak az OMSZ által irányított egységes ügyeletekhez és a sürgősségi ellátókhoz fordulhatnak a segítségre szorulók. A mentőszolgálat december közepén egy sajtóbeszélgetésen kérte a lakosságot, készüljenek fel erre az időszakra: írassák fel és váltsák ki időben az állandó gyógyszereiket, ezzel is tehermentesíthetik az ügyeleteseket.

Lapunknak Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs igazgatója elmondta: összesen 205 orvosi ügyeleti pont működik ezalatt az időszak alatt, amelyből 101 helyen 24 órás szolgálat van. A páciensek között különösen nagy arányban (40 százaléknyian) voltak a gyerekek. Összesen csaknem 22 ezer embert láttak el, nagy többségük (mintegy 20 ezren) saját lábon érkezett a rendelőbe, 960 pácienshez pedig ügyeleti kocsi ment házhoz. Közel kétezer panaszos problémája pedig telefonos tanácsadással oldódott meg.

Néhány helyen, például Kecskeméten már az első három napban közel kétszer annyi felnőttet és gyereket láttak el, mint egy átlagos vasárnap. Itt napi 98 felnőtt és 90 gyerek kapott ellátást. Főként felső légúti panaszokkal, illetve enterális fertőzések tüneteivel (hányás, hasmenés) érkeztek a segítséget kérők. Győrfi Pál megjegyezte: most van a vírusos fertőzések időszaka, ez most az ügyeleti pontokon is igazolódott. Abban a tekintetben is, hogy több ügyelő orvos is jelezte, ő sem tudja felvenni a munkát, mert maga is beteg, a helyettesítésük komoly logisztikai feladat elé állította a mentőszolgálatot.

A mentőknek is jóval több dolguk akadt, mint más karácsonyokon. Most húsz-huszonöt másodpercenként érkezett hívás, naponta 3500-3600 esetet láttak el az elmúlt három napban. Ez körülbelül egy hétköznapi műszak terhelésének felel meg. Győrfi Pál szerint a páciensek harmada Pest megyében illetve a Budapesten kért segítséget.

Legtöbbször rosszulléteknél, szív-és érrendszeri panaszok, magas vérnyomás, agyi-érkatasztrófa miatt volt szükség sürgős ellátásra, de a szokásosnál több volt nemcsak a közúti, hanem a háztartási baleset is. Jó néhány szén-monoxid mérgezéshez, és tűzesethez is volt riasztás. Budapesten volt egy tragikus szén-monoxid mérgezés is, ahol egy három hónapos csecsemő meghalt, a szülei, nagyszülei kórházba kerültek.

A baleseti ellátóknál nem volt túl erős forgalom – tudta meg a Népszava. Karácsonykor a megszokotthoz képest kevesebben sérültek, jégpálya és egyéb sportsérülésekkel érkeztek a páciensek. A Népszavának betegek mégis arról panaszkodtak, hogy 5-6 órát is várakoztak az ügyeleti pontokon, illetve a sürgősségi osztályokon mire ellátáshoz jutottak. Egyikük azt mondta: ő fel is adta, mert egymást követő két napon sem bírta kivárni a sort, és inkább keresett egy fizetős megoldást.