- Év végén is vezet a Tisza Párt, Menczer Tamás hőbörgése a fideszesek háromnegyedének sem tetszett

2024-12-28 05:50:00 CET

„Azért jöttem ide, hogy végre egy férfival is találkozzál” – így támadta le Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét a pécsi Szikla utcai gyermekotthon előtt december elején. Menczer többször kicsinek nevezte Magyart, sértegette, a Tisza elnökének gyermekeit is beleszőtte kommunikációjába. Az eset nagy vihart kavart, ám míg a nagy többség elutasította Menczer viselkedését, addig kormánypárti vezető politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök megvédte a fideszes kommunikációs igazgatót. Arra hivatkoztak, hogy Magyar a korábbi fellépéseivel provokálta ki ezt a stílust.

A Népszava számára a Publicus Intézet által készített felmérés szerint ennek ellenére a vita még a Fidesz-KDNP szavazóinál is kiverte a biztosítékot, hiszen több, mint háromnegyedük úgy vélte, elfogadhatatlan az ilyen kommunikáció politikusok között. Ennél is egyöntetűbben ítélték el az ellenzéki szavazók és a bizonytalanok az esetet: utóbbiak 92, a tiszások 94, más ellenzéki pártok szimpatizánsainak 96 százaléka szerint nem elfogadható a történet. Egyébként az összes megkérdezett közül háromszor többen – 16-48 százalék – gondolják, hogy nem egyéni ötlet, hanem a kormánypártok megrendezett akciója volt.

Persze a propagandasajtó, illetve a vezető fideszes politikusok kiállása Menczer mellett hatásosnak bizonyult a kormánypárti szavazók között. Míg a teljes népességben 49 százalék okolta a kialakult hangnemért a sportriporterből lett kommunikációs igazgatót, s csak 19 százalék Magyart, mindkettejüket pedig 18 százaléknyian, addig a Fidesz-KDNP-seknél a felelősség 55 százalékban terhelte a Tisza elnökét. Harmaduk szerint mindkét fél hibás volt, s csak minden ötvenedik gondolta úgy, hogy Menczer volt a hunyó. Ellenzéki oldalon pártállástól függően 88-89 százalék varrta Menczer nyakába a történteket, 6-11 százalék pedig közös produktumnak látta az elfajult esetet, a Tisza-vezető egyedüli felelősségét viszont senki sem állapította meg. A bizonytalanoknál 40-12-re „nyert” a kommunikációs igazgató, az együttes felelősséget pedig minden ötödik megkérdezett látta, s közöttük négyszer annyian vélték, hogy a vitában Magyar viselkedett elfogadhatóbban. Az összes megkérdezettnél is Magyar volt a tolerálhatóbb – 51-19 Menczer ellenében –, a tiszások 91, míg más ellenzéki pártok hívei 85 százalékban látták így a helyzetet, ezzel szemben a kormánypárti szavazók 56 százaléka szerint a kommunikációs vezető viselkedése volt a megfelelőbb, s csak 7 százalékuk szerint Magyaré.

Az esetből politikai hasznot a megkérdezettek 39 százaléka szerint Magyar és a Tisza húzhat. Csak 11 százaléknyian érezték azt, hogy a kormánypártok és Menczer nyert, de a fideszeseknek is csak 23 százaléka gondolkodik így.

„Az emberek lenézéséből fakadó, negatív, fenyegető tónus jelent meg a magyar politikában” – mondta még a pécsi eset előtt Orbán Viktor, aki szerint a verbális durvaság előbb utóbb elvezet az agresszióhoz is. A kormányfő kijelentésével a Publicus felmérésében megkérdezettek kétharmada egyetértett, leginkább persze a fideszesek – 83 százalék -, de még a bizonytalanok többsége – 57 százalék – is így vélekedett. A közbeszéd eldurvulását is észlelték a válaszadók – a kormánypártiak 82, az ellenzékiek 93 százaléka –, a felelőst azonban már másként látták. A legtöbben, 73 százaléknyian a kormánypárti politikusokat, 67 a propagandasajtót, 64 az ellenzéki politikusokat, 54 pedig az ellenzéki újságírókat okolja az egyre durvább közbeszédért. (Több válasz is megjelölhető volt). Természetesen mindkét oldal szimpatizánsai a saját politikusaikat és médiumaikat védték és másikét hibáztatták, s ebből egyenesen adódott, hogy legfőbb következményként kétharmaduk úgy látja, a közbeszéd durvulása miatt a politikusok, a közélet elveszíti a komolyságát, csökken az emberek bizalma, de tízből hárman vélelmezik, hogy a szóbeli attak előbb-utóbb fizikai agresszióba vált át.

Romlott az Orbán-kormány teljesítményének a megítélése

A választókorú népességnél 3, a biztos pártválasztók között 2, a biztosan szavazó pártválasztóknál 6 százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a Publicus Intézet legfrissebb, lapunk számára készített közvélemény-kutatásában. A felmérés szerint utóbbi kategóriában 36 százalék szavazna a kormánypártokra, míg Magyar Péter formációja 42 százalékot kapna. Az öt százalékos parlamenti küszöböt rajtuk kívül a 9 százalékos DK és az ennél néggyel kevesebbnek mért Mi Hazánk vinné át, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra 3, az MSZP-re pedig 2 százalék voksolna.

A választási részvételi hajlandóság csökkent az előző hónaphoz képest, jelenleg ötből négyen ígérik biztosra a voksolást. A legaktívabban a Tisza hívei, akiknek 95 százaléka indulna a szavazófülkékbe, a kormánypártiaknak 92, a más ellenzéki pártok támogatóinak 82, míg a bizonytalanok 65 százaléka szavazna biztosan.

Az utolsó, októberi méréshez viszonyítva tovább romlott a kormány teljesítményének megítélése: jelenleg 31 százaléknyian elégedettek valamilyen formában azzal, ahogyan az országban a dolgok mennek, legutóbb 2 százalékkal többen látták pozitívnak az összképet. Értelemszerűen a kormánypártiaknak inkább tetszik az irány, 80 százalékuk szerint jól teszi a dolgát az Orbán-kabinet, a tiszások 96, más ellenzékiek 97, míg a bizonytalanok 70 százaléka szerint viszont rossz az irány.