- Remek éve volt a tőzsdének, a Magyar Telekomé mindegyik másik papírt maga mögé utasította

BUX;Richter;Magyar Telekom;Budapesti Értéktőzsde (BÉT);

2024-12-27 21:23:00 CET

Kifejezetten erős év van a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) mögött. December 18-ig több mint 30 százalékkal tudott feljebb kerülni az irányadó mutató, a BUX. Ráadásul mindezt jelentősebb korrekció nélkül, szinte folyamatosan emelkedve tudta produkálni. Egyetlen kisebb törést érdemes megemlíteni. Augusztus elején a Japánból indult pénzpiaci pánik a hazai parkettet is elérte. Ám míg a hazai irányadó index 5,5 százalékkal csökkent három nap alatt, addig a főbb nyugati tőzsdéken akár 15-20 százalékos zuhanás is történt. A csaknem folyamatos emelkedés mellett szinte az volt a nehéz, hogy rosszul teljesítő részvényt válasszon egy befektető. December 18-án csupán öt vállalat esetében volt árfolyamcsökkenés látható, és ezek sem jelentős mértékűek. Minden más vállalat papírja szinte szárnyalt. Például a legnagyobb hazai cégeket tömörítő BUX-index ötödik legrosszabb teljesítményt nyújtó tagja is 24,4 százalékos emelkedésen van túl az idén – foglalta össze az idei évet a Népszavának Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

Ebből a mezőnyből is kiemelkedik a Magyar Telekom, amely 87,68 százalékos emelkedéssel utasított minden más papírt maga mögé. A telekommunikációs cég idei sikereinek okát alapvetően a tavaly meghozott döntésekben kell keresni – magyarázta a szakértő. 2023 őszén megállapodás született a közműadó 2024-es, valamint a távközlési külön­adó 2025-ös kivezetéséről. Így idén már jóval kisebb adók terhelték a vállalatot. Emellett tavaly bevezették az inflációkövető díjkorrekciót. Ennek értelmében a vállalat minden év elején a tavalyi éves inflációval emelheti a szolgáltatásai díját.

Az erős keresletnek és az inflációkövető díj­emeléseknek köszönhetően idén sorra jelentette az elemzői várakozásokat meghaladó negyedéves eredményeit a cég.

Az egyre javuló profitok, és a korábban transzparenssé tett osztalékpolitika pedig egyre inkább felfelé hajtotta a következő években várható osztalékmértéket. A cég az évet 678 forintos árral kezdte, míg manapság 1260 forinton zajlik a kereskedés.

A második helyre futott be a Delta Technologies is, amely 83,48 százalékot tudott idén emelkedni, azonban a Telekomnál jóval nagyobb volatilitás mellett. (A vállalat a hazai informatikai piac meghatározó cége. A csoport, melyhez a társaság sorolható, több közbeszerzési eljáráson sikeresen szerepelt – a szerk.) Májusig érdemi forgalom nélküli oldalazást lehetett látni az árfolyamban. Majd május 8-án mintha minden előzetes jel nélkül rátaláltak volna a befektetők a növekedési sztorira, és rendkívül heves ralit követően több mint 160 százalékkal ugrott meg az árfolyam. Ekkor a jegyzés 38 forint közeléből 94 forintra szökött fel. Azóta lassú, de folyamatos korrekció látható a piacon, s a karácsony előtti napokban jellemzően 62 forintot ért a vállalat egy részvénye. Ám még ez is elég volt az idei második legnagyobb emelkedéshez.

A harmadik legnagyobb növekedés az ANY Biztonsági Nyomdához köthető, 70,68 százalékos drágulással. Augusztus közepéig szinte megállás nélkül emelkedett az árfolyam. Ezt segítette többek kötött, hogy március 14-én bekerült a bécsi értéktőzsde által számolt régiós CECE indexbe. A májusban megjelent első negyedéves gyorsjelentés kiugró exportbevételekről árulkodott, köszönhetően a világszinten megugrott útlevélkeresletnek. Az ANY Biztonsági Nyomda korábbi években eszközölt technológiai és kapacitásbővítései lehetővé tették, hogy nemzetközi szinten is versenyképes szolgáltatással elégítsék ki ezt a megnövekedett keresletet. Így a lendület az egész évben kitartott, és a harmadik negyedévben az export értékesítés már a teljes bevétel 54 százalékát adta. Így idén várhatóan jóval az elemzői becslések felett alakulhat a vállalat árbevétele és profitja – fejtette ki a vezető elemző.

Ha az idei tőzsdei legeket tovább vizsgáljuk, akkor a legnagyobb forgalmat május 31-én, pénteken láthattuk. Ekkor, a BUX-indexbe tartozó részvények 51,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát. Ez főként az OTP-nek és a Richternek volt köszönhető. A napi szokásos forgalom közel ötszöröse jött össze a bankpapír esetében, míg a gyógyszergyártó esetében közel hétszeres volt a „túlteljesítés”.

A legnagyobb növekedést június 3-án lehetett elkönyvelni.

Ekkor az irányadó index 2,29 százalékkal zárt magasabban az előző napi záróértékéhez képest.

Az év legnagyobb emelkedésének több katalizátora is volt. Egyrészt aznap derült ki, hogy az OTP az előző kereskedési napon kiemelkedő mértékben vette a részvényeit az aktuális részvény-visszavásárlási programja keretében. Május 31-én több mint 1,2 milliárd forint értékben vásároltak saját részvényeket, így ez ismét bizonyítékul szolgálhatott a befektetőknek arra, hogy a bank alulértékeltnek gondolja a részvényeit – jegyezte meg Muhi Gergely. Így a részvény közel 1,5 százalékos emelkedéssel a legjobban teljesítő indextagok közé tartozott. Ennél is fontosabb volt a Richter teljesítménye. A gyógyszergyártó cég papírjai több mint 6,5 százalékkal emelkedtek az akkoriban napvilágra került pozitív hírek miatt. Pár nappal korábban kiderült, hogy egy végső fázisban lévő kutatás eredményeként a vállalat legfontosabb termékét, a cariprazine hatóanyag-tartalmú Vraylart eredményesnek találhatják a 13-17 évesek körében is a skizofrénia kezelésére. Ez kinyitotta annak a lehetőségét, hogy a 2029 szeptemberéig tartó szabadalmat meghosszabbítsák egy fél évvel.

A jövő évet firtató kérdésre a vezető elemző úgy reagált, hogy a jelentős emelkedés ellenére továbbra is alulárazottnak tartja a magyar részvényeket. Ennek egyik legfőbb oka az ukrán–orosz háború közelsége. Amennyiben a konfliktust illetően kedvező változások történnének – tűzszünet vagy a háború lezárása –, úgy az jelentős változást hozhatna. Amíg ez nem következik be, addig egy lassabb ütemű, de továbbra is folytatódó felértékelődésre számít.

Régiós összevetésben is jól zárt a BUXA régió tőzsdéit tekintve is kiemelkedik a hazai parkett idei teljesítménye. Euróban kalkulálva a legtöbb régiós index közel sem tudott az év egészében folyamatosan emelkedni. A környező országok tőzsdéi ősz óta lassú korrekcióban vannak. A leggyengébben a lengyel és az osztrák részvények teljesítenek. Az előbbi országban 2,9 százalékkal csökkent idén az index értéke, míg nyugati szomszédunknál is csupán 4,5 százalékos emelkedés látható. A magyar részvények euróban számolt 21,9 százalékos emelkedéséhez hasonlót csupán a cseh részvények tudták produkálni. Ez főként annak köszönhető, hogy az index rendkívül koncentrált, így az Erste 60,5 százalékos ralija képes volt arra, hogy nagyon megemelje a prágai indexet. A tőzsde irányadó indexe egyébként 25 százalék feletti emelkedéssel, a karácsony előtti időszakban 1755 ponton állt, miközben az évet még valamivel 1430 pont közelében kezdte meg.