- Emlék-más, avagy a jövő Heti abszurd

Heti abszurd;

2024-12-29 16:37:00 CET

Így kialakulhatnak egymásnak szögesen ellentmondó, párhuzamos valóságok – ahogy Nelson Mandeláról máig sokan hiszik, hogy „meghalt a börtönben”, aztán sokként éri őket a felismerés, hogy nem így történt (1990-ben szabadon bocsátották, ezután még 95 éves koráig élt).

No, nem azért, mert mind egy zacskóban/buborékban/zárványban élünk, ahová nem jutnának el (igény függvényében) bárkihez a hírek és információk, különösen az internet korában, hanem mert az agykutatók magyarázata szerint hasonló hibákat ejtünk az emlékeink eltárolásakor és előhívásukkor is. A hamis memóriánk pedig olyan hihetetlenül erős, az elménk alig tud különbséget tenni e között és a valós emlékeink között.

Elképzeltük hát, mi lenne, ha egy év múlva egy fiktív lapzártánkra készülne a szokásos Heti abszurd, méltán közkedvelt – és néha meg nem értett – kordokumentum-rovatunk, és

készítettünk Kedves Olvasóinknak egy jövőbeli emléket, mely talán jobb is lehet, mint az igazi.

Mert a magyar tudat talán még sosem volt ennyire szürreális (a mi rövidke kis életünkben legalábbis), sem ennyire megosztott bizonyos valóság-törésvonalak mentén. Ha a magyarok nem tudják, milyen jó nekik – Nagy Mártontól a 2024-es év mondatát idézve –, most leírjuk, hogyan lehetne még ennél is jobb, s még annál is fantasztikusabb évünk, mint amit Orbán Viktor ígért.