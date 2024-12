- Kiválasztott Mátrixfalván

Mesterházy Attila;Bajnai Gordon;Karácsony Gergely;Szél Bernadett;Dobrev Klára;casting;Márki-Zay Péter;Magyar Péter;

2024-12-29 08:18:00 CET

Jogos kérdések, nem lenne szép kitérni előlük. Annál is inkább, mert a „pályázatok” tartalma, ha nem is teljesen azonos, de alapvetően egy irányba mutat. Ami nem csupán Orbán Viktor uralmának megdöntését tűzi ki célul. Hogy ő takarodjon, aztán lesz, ami lesz. Nem, az igazi program a polgári demokrácia intézményeinek, jogállami működésének helyreállítása, majd tökéletesítése a szociális rendszerek fejlesztésével, reformjával, ami lehet, hogy nem hangzik túl fantáziadúsan, nincs benne megváltó látomás, de a rea­litás talaján áll, a jelen parancsát követi, és kemény, következetes munkát igényel. Nem tudunk olyan vezető ellenzéki politikust, miniszterelnök-jelöltet mutatni, aki valamilyen módon ne ezt fogalmazta volna meg. Mindmáig ezt halljuk tőlük. De akkor miért nem közülük került ki a Kiválasztott?

Sok és mély társadalmi, politikai összetevője van a válasznak, de most maradjunk könnyedén annál a rétegnél, amely egyre fontosabb a mai politikában: a karizmánál. Mit sugároz egy politikusi személyiség a programszövegén túl? Ki adja elő hitelesen a szerepet? Az egész dolog egyre inkább a művészeti szférába csúszik át. Kasztingpróbákon akár rendezők és kritikusok is elvégezhetnék az első szűrést. Dőljünk hátra, és próbáljuk meg egyedül ebből a szempontból értékelni az elutasítottak teljesítményét, képességeit. Én most meg is osztom a véleményem, természetesen abszolút személyes jelleggel.