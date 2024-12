- A fantaszta leléphetne már

kamat;államadósság;Orbán Viktor;gázszállítás;

2024-12-30 06:00:00 CET

Orbán Viktor miniszterelnök köztudottan nem ért a gazdaságpolitikához. Mi több, azt is tudjuk róla, hogy nem is érdekli az, ezért ezt a területet mindig kiszervezte valamelyik ügyeletes jobbkezének. Ez már így volt az első (1998–2002) majd a 2010 óta tartó kormányzati ciklusa alatt is. Az utóbbi időben annyiban romlott a helyzet, hogy magyar miniszterelnököt en bloc untatja a magyar belpolitika, ő inkább globális politikai szereplőnek szeretné látni magát.

Így fordulhatott elő, hogy a miniszterelnök a saját kormánya költségvetését sem ismeri, ennek ellenére olyan magabiztos gazdasági kijelentéseket tett egy „interjúban”, hogy a fal adja a másikat. Orbán a Patrióta nevezetű NER-es médiaképződménynek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy 2025 „fantasztikus év lesz”. A kormányfő kiemelte, jövőre érdemi mérséklődést látunk az államadóssághoz kapcsolódó kamatkiadásokban, ami komoly mozgástérbővülést eredményez a kabinet számára.

No, ebből a gondolatmenetből egy büdös szó nem igaz. Sem a premissza, sem a konklúzió. Az államháztartás kamatkiadásai 2020-ban már emelkedőben voltak, de akkor még „csak” 1225 milliárd forint ment el az államadósság finanszírozására. Idén már több mint 3500 milliárd lesz a várható kiadás az elmúlt években durván megugrott infláció, emelkedő kamatkörnyezet és a magas államháztartási hiány, valamint a magas államadósság következtében. A napokban elfogadott költségvetés szerint 2025-ben még erre is rá kell tolni néhány százmilliárdot: Varga Mihályék azzal számoltak, hogy jövőre 3876 milliárdot kell kifizetni a kölcsönpénzekért. Ez az a csökkenés, amiről Orbán beszélt: neki úgy nő a mozgástere, hogy egyik évről a másikra 10 százalékkal megnőnek a kamatkiadásai. Egyszóval fantasztikus évünk lesz jövőre is a miniszterelnök szerint.

De van másik példa:

Orbán a karácsonyi sajtótájékoztatóján arról monologizált, hogy baj lesz, ha megszűnik januártól az ukrán gáztranzit, mert blablabla. Teljesen mindegy, hogy ezek után mit magyarázott, ugyanis már megint hibás volt a kiindulópont.

A miniszterelnök láthatóan azzal sincs tisztában, hogy Magyarország gyakorlatilag két éve egy molekulányi orosz gázt sem vett ukrán tranziton keresztül. Nincs tisztában azzal, hogy két éve nem Ukrajna felől nem jön a gáz, hanem Ukrajna felé áramlik Magyarországról.

Nem az a baj, hogy egy ember hülyeségeket beszél, ez bárkinek az emberi joga. Sőt, még tévedni is! De könyörgöm, 18 év kormányzás után legalább a keretrendszerrel legyen már tisztában a miniszterelnök! Tudjon már róla, hogy mégis milyen körülményekhez kell alkalmazkodnia a döntéshozatal során. Vagy kérdezze meg a szakembereket!

Lenne egy javaslatom így az új év előtt: látszik, hogy ő is unja ezt az egészet. Teljesen egyértelmű, hogy mi, egyszerű polgárok is baromira unjuk őt, meg a bandáját. Tisztelt miniszterelnök úr, tegyen meg egy szívességet a hazájának és vegye a kalapját! Így talán jöhet egy boldogabb új év! Vagy valami igazán fantasztikus.