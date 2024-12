köztévé;propaganda;MTVA;Magyar Péter;

2024-12-31 06:00:00 CET

Vicces kedvében van az MTVA vezetése, ami persze ilyenkor, szilveszter idején megengedtető lenne. Más kérdés, hogy humorérzékkel nincs megáldva az, aki Magyar Péternek válaszolt, de nyilván nem is ezért tartják őt. (Mindazonáltal az is könnyen elképzelhető, hogy a válasz nem is onnan, hanem pártközpontból érkezett…)

Mindegy is: a köztelevízió – valójában nincs ilyen – a Tisza elnökének gunyoros, de nyilvánvalóan nem komoly felvetésére, miszerint megtartaná ő az újévi beszédet, miután Sulyok Tamás újított, karácsonykor köszöntötte a népet, így felszabadult egy negyedórás idősáv, ekképp válaszolt: „A kabaré műfaja foglalt. Arra már leszerződtünk.”

Mondhatnám azt: arra, tudniillik a kabaré műfajára már egész évre, sőt az egész ciklusra leszerződtek, amit ugyanis „közszolgálatilag” művelnek, az maga a kabaré, ugyanakkor mégis meglep ez a válasz. Egyrészt mert igazában nem szoktak semmire válaszolni, másrészt nem gondolnám, hogy az lenne a feladatuk, hogy humorosnak szánt válaszokat fogalmazzanak meg. Magyar Péter megjelenése és állandóvá vált kilövési szándéka azonban az állami televízió feladatkörébe is bekerült, hirtelen dolguk lett a Fidesz-riválissal is foglalkozni.

A hatalom hálás is nekik; nem véletlenül növelték meg a költségvetésüket, a feltétlen szolgálat sok pénzbe kerül.

Ráadásul, hogy ennyit fordult ebben az évben a politikai helyzet, az új évben nyilván erősíteniük is kell; ennek előfutáraként illik kezelnünk most ezt a kis humorbombát. Nem lesz tehát változás 2025-ben, a több pénzt a rivális erőteljesebb lejáratására kell fordítani. A Fidesz számításai szerint nagy szükség lesz az ellenfelek rombolására, a választások szempontjából veszélyessé vált a helyzet. Ezért aztán minden húron kell játszani; megpróbálkoztak most a humorral is. De mert olyan tehetségtelenek, hát ez is kabaréba fulladt…