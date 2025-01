- Egy filmváltozat mind felett

film;A Gyűrűk Ura;

2025-01-02 11:35:00 CET

Igazi filmes csemegében lehet része azoknak, akik a szilveszteri mulatozás után felkerekednek, és a mozikba zarándokolnak, hogy megnézzék A Gyűrűk Ura-trilógia felújított és kibővített változatát. A Cinema MOM, a Pólus Mozi, a GoBuda Mozi és a Lurdy Mozi január 2-án a 2001-es első filmet (A gyűrű szövetsége), január 3-án a 2002-es második epizódot (A két torony), végül 4-én a 2003-as trilógiazárót (A király visszatér) tűzi műsorra. Január 5-én pedig egész napos maratonnal várják a rajongókat a Lurdy Moziban és a Cinema MOM-ban, így egymás után levetítik mindhárom filmet. Éppen ezért lélekben is érdemes felkészülni a maratoni mozizásra, mivel a három film játékideje összesen 686 perc, vagyis közel tizenegy és félóra, ami lebontva és kerekítve három és fél, három és háromnegyed, illetve négy és negyedórában jön ki részenként. Magyarán a teljes vetítés hosszabb ideig tart, mint Tarr Béla hét és fél órás Sátántangója.

És hogy miért is olyan különleges ez vetítéssorozat? Merthogy A Gyűrűk Ura-trilógia ezen bővített változatát 2022-ig csakis otthon lehetett megnézni, de most egyszeri alkalommal végre moziban, vagyis lényegesen nagyobb méretben láthatjuk, ahogy az ifjú hobbit, Zsákos Frodó és társai nekivágnak hosszú útjuknak, hogy eljussanak Mordorba, és elpusztítsák az Egy Gyűrűt. És közben elképedhetünk a 4K minőségben, melynek köszönhetően Középfölde jól ismert helyszínei, mint a, a Megye, a Völgyzugoly, Moria bányái és Mordor is élesebben és mélyebb színekben fognak pompázni.

A bővített verzió másik előnye, hogy az extra jeleneteknek vagy a már meglévő, de meghosszabbított részeknek köszönhetően jobban megismerjük A Gyűrűk Ura világát és a karaktereit, vagyis közelebb kerülhetünk ahhoz a történethez, melyet a szerző, J. R. R. Tolkien annak idején megálmodott. Az első filmben például a Megyében játszódó jelenetben Zsákos Bilbó narrációjából a hobbitok életstílusát ismerhetjük meg, hogy az igazi szenvedélyük az étel, szeretnek sört főzni, pipát füstölni, de leginkább a békét és a csendet kedvelik. Szintén többet árul el az a jelenet, melyben a Gyűrű Szövetsége elbúcsúzik a tündéktől, mikor is a szépséges Galadriel ajándékokat ad át a kalandoroknak. A bővített változatban nemcsak a Zsákos Frodónak szánt fiolát mutatják meg, de a többieknek adott tündeköpenyeket és a különleges Lembas kenyeret is. A második film is többet árul el a szereplők közti viszonyokról: a két hobbitot, Trufát és Pippint többet látjuk a Fangorn-erdőben, amint az óriási, emberszerű fák, az entek vezetőjével, Szilszakállal társalognak, illetve az entek is hosszabban szerepelnek a film végi nagy csatában.

A király visszatér című opusz pedig egy igencsak horrorisztikus jelenetet kapott: Mordor Fekete Kapujánál hőseink előtt megjelenik a főgonosz, Szauron hírnöke, a sötét csuhás, lóháton érkező Szauron Szája, akinek a sisakja alatt csak a lila ajkát és a hosszú, piszkos fogait látjuk, amint élvezettel közli, hogy a kis Frodónak nemrég bántódása esett. A leendő király, Aragorn mindezt szótlanul hallgatja, majd ő is válaszol: a kardját kirántva levágja a bestia fejét.