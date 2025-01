- Sallai Roland többet ér, mint Cristiano Ronaldo, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Lionel Messit is előzi

labdarúgás;Lionel Messi;Sallai Roland;piaci ár;Cristiano Ronaldo;Szoboszlai Dominik;

2025-01-02 17:17:00 CET

A Transfermarkt friss adatai közül szemezgetett a hvg.hu, és talált néhány érdekességet, például, hogy a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit mára két, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót pedig három magyar játékos is megelőzi a piaci értékét tekintve.

A lap felidézi, hogy a csúcson lévő Messi 180 millió eurót, de még a 2021-es, Barcelonától távozó argentin is 80 millió eurót ért a mértékadó portál szerint, ehhez képest mára 20 millió euróra csökkent az értéke. Hasonlóan meredek zuhanást produkált nagy vetélytársa, Cristiano Ronaldo, aki fénykorában 120 millió eurót ért a Real Madrid játékosaként, 32 éves korában, hét év alatt azonban 12 millió euróra csökkent.

Persze az idő vasfogát senki sem kerülheti el - Messi 37, Ronaldo 39 éves -, ugyanakkor az adatok alapján a legjobb magyar játékosokért ma már többet kellene fizetni, mint a 21. század eleji labdarúgás két gigászáért. Sőt, a magyar listát toronymagasan vezető Szoboszlai Dominik kettejüknél együttvéve is többet ér, a magyar labdarúgó-válogatott Liverpoolban futballozó csapatkapitányát ugyanis jelenleg mintegy 75 millió euróra taksálják. Mögötte a második helyen Kerkez Milos áll, a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth játékosáért ma elviekben 28 millió eurót kell fizetni. A magyar dobogó harmadik fokára Sallai Roland fért fel, aki ugyan a Freiburgból a Galatasarayba való szerződése óta kétmilliót veszített az értékéből, de így is 13 millió euróba kerül jelen állás szerint.

Sallait a magyar listán Willi Orbán követi, majd Gazdag Dániel, Schäfer András, Sallói Dániel, Bolla Bendegúz, Lisztes Krisztián és Gulácsi Péter alkotják a top 10-et.

Természetesen nem csak Messit és Ronaldót körözte le egy-egy magyar a korábbi gigászok közül, a jelenleg 32 éves Neymar például 2019 nyarán még 180 millió eurót ért, ehhez képest ma már csak 15 milliót. Ő 32 évesen érhetne ugyan még jóval többet is, de a sok sérülés és az ebből eredő sorozatos meccshiány miatt mára erősen megcsappant az ázsiója a brazil klasszisnak. Karim Benzema is meredek zuhanást mutatott be. A 2022-ben még Aranylabdát szerző, 2017-ben 60 millió eurót érő francia csatár mára - 37 évesen - csak 8 millió eurót ér.

A Transfermakt listáját jelen állás szerint Erling Haaland és Vinícius Júnior vezeti 200-200 millió eurós értékkel, őket követi a 17 éves spanyol csillag, Lamine Yamal 180 millió euróval, fej-fej mellett Jude Bellingham-mel. A top 5-be Kylian Mbappé fért még be, akit jelenleg 160 millió euróra taksál a portál.