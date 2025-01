- Pintér Sándor tárcája állítja, a közbetegek továbbra is használhatják a Hévízi-tavat

gyógyfürdő;Belügyminisztérium;betegellátás;Hévízi-tó;közfinanszírozás;

2025-01-03 05:55:00 CET

Továbbra is hozzáférhetnek a Hévízi-tó gyógyító erejéhez a közfinanszírozott betegek – közölte a Népszavával a Belügyminisztérium.

Azért fordultunk az egészségügyet felügyelő tárcához, mert – mint azt a Magyar Narancs kiszúrta –, az év utolsó közlönyében megjelent egy módosítás, amely szerint visszavonnak egy kormányhatározatot. Ez a fürdővárosban tervezett fejlesztésekről és felújításokról szól. Az eredeti, tavaly előtti döntés a Hévízgyógyfürdő turisztikai célú vagyonelemeinek – beleértve a hévízi gyógytó, valamint a Hotel Spa Hévíz – üzemeltetését a Magyar Turisztikai Ügynökség által irányított cégre bízták. A gyógyfürdőt és a mellette működő kórházat mindaddig a Belügyminisztérium által felügyelt Szent András Reumakórház üzemeltette.

Azaz gyakorlatilag az addig szerves egységben működő kórházat és annak egészségügyi szolgáltatásait leválasztották a gyógyfürdőről és a tóról.

A Hévíz Gyógyfürdő Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. 20 millió forintos jegyzett tőkével és 80 milliós tőketartalékkal 2023 januárban jött létre. Akkor a HVG egy cikkében úgy vélte: a tófürdő modernizálása Mészáros Lőrinc hotelláncának az értékesítési lehetőségeit is javítja, hiszen a Hunguestnek két szállodája is működik a kisvárosban. Az egyik összeépült a fürdőhöz tartozó gyógycentrummal.

Egy 2023-as rendelet előírta azt is, hogy „az Ügynökség vagy az Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alá kerülő társaság útján a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (a továbbiakban: Kórház) fenntartójának a bevonásával gondoskodjon a Kórház jelenlegi színvonalon történő folyamatos működését biztosító intézkedések és források meghatározásáról, továbbá az ehhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről". Vagyis a Hévíz Gyógyfürdő Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. a kórházzal köteles együttműködni és gondoskodnia kell a megfelelő működtetésről.” Ez van abban a pontban is amit most visszavontak.

Azaz formailag már nem feladata a Turisztikai Ügynökségnek, hogy együttműködjön a kórházzal.

Lapunk más forrásból úgy értesült: a kormány mostani rendeletével lényegében a korábbi telekmegosztást szüntette meg. Várhatóan a mostani döntésnek lesz folytatása. Szakértőnk szerint például az egyik lehetséges következmény, hogy maga a kórház is a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozó céghez kerül. Ez utóbbihoz azonban további jogszabály módosításra is szükség lenne.

Érdeklődésünkre a mostani döntésről a Belügyminisztérium azt írta: